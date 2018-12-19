Fenerbahçe, Giresunspor maçına hazır

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci eleme turu rövanşında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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