Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya 45 gün hak mahrumiyeti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurulun bugün yaptığı toplantıda aldığı karara göre Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Beşiktaş maçı sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası aldı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle:

1- ANTALYASPOR A.Ş.’nin 27.09.2015 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. – MEDICANA SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında yeşil zeminin statüye aykırı olarak sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin 27.09.2015 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU VE BATI tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MAHMUT USLU’nun 27.09.2015 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BURSASPOR Kulübü’nün 28.09.2015 tarihinde oynanan BURSASPOR – ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI KALE ARKASI tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

5- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü’nün, 28.09.2015 tarihinde oynanan BURSASPOR – ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu MUSA ÇAĞIRAN’ın 26.09.2015 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ antrenörü HÜSEYİN CİMŞİR’in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”