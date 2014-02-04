İki eski Fenerbahçe üyesi Aziz Yıldırım'a 'stad yasağı' istedi

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak maçta konuk ekibin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın stada alınmaması yönünde eski Fenerbahçe Genel Kurul Üyeleri Recep Özcan ve Timur Özcanoğlu'nun Sivas Valiliği'ne dilekçe gönderdiği öğrenildi. Dilekçeyle ilgili yarın değerlendirme yapılacak.

Recep Özcan ile Timur Özcanoğlu'nun avukatları aracılığı ile hazırladığı dilekçe Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ulaştırıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 16'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nden şike ve örgüt suçlarından ceza aldığı, kararın Yargıtay tarafından onandığı ve bu kararla birlikte dernek yöneticisi olmaktan ömür boyu men edildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle 9 Şubat'ta oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım'ın seyirden yasaklanma kararı çerçevesinde stada alınmaması istendi. Benzer bir dilekçenin daha önce İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Torku Konyaspor maçında da İstanbul Valiliği'ne gönderildiği öğrenildi.

Yarın karar verilecek

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ulaşan dilekçe ile ilgili yarın Valilik nezdinde bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Her maç öncesinde güvenlik güçlerince seyirden yasaklı kişilerin listelerinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne gönderildiğini, Fenerbahçe maçı öncesinde de gönderilecek listede Aziz Yıldırım'ın isminin olup olmayacağının henüz belli olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın maça gelip gelmeyeceğinin de Sivasspor Kulübü aracılığı ile kesinleştirileceği, gelmemesi durumunda ise dilekçe ile ilgili her hangi bir işlem yapılmayacağı belirtildi.