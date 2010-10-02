Fenerbahçe, Gençlerbirliğini ağırlıyor

T24- Spor Toto Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Galatasaray derbisine kadar 9 puan hedefleyen sarı-lacivertli ekip geçen hafta Kasımpaşa'yı mağlup etmesinin ardından başkent temsilcisini de yenip yoluna devam etmek istiyor.



Ligde 4. ve 5. haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından son haftayı 6-2'lik farklı Kasımpaşa galibiyetiyle geride bırakan sarı-lacivertliler, bulduğu moralle Gençlerbirliği karşısında seyircisinin önünde de kazanmak istiyor.



Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 6 haftalık bölümünde, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 8 puan yitirerek sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği mücadelesine mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetiyor.



75. randevu



Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 75. kez karşı karşıya geldi.



İki takım arasında bugüne dek ligde yapılan 74 maçtan 33'ünü Fenerbahçe, 13'ünü Gençlerbirliği kazanırken, taraflar 28 maçta da eşitliği bozamadı.



Sarı-lacivertli takımın attığı toplam 122 gole, başkentin kırmızı-siyahlı ekibi 80 golle karşılık verdi.



Geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe İstanbul'da 3-0 kazanırken, Ankara'daki maç 0-0 bitti.



Fenerbahçe son 19 maçta sadece 1 kez yenildi



Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.



İki takım arasında ligde yapılan son 19 maçtan sadece 1'ini başkent temsilcisi kazanabildi.



İki ekip arasındaki son 19 lig maçından 13'ünü Fenerbahçe kazandı, 5'i berabere bitti, Gençlerbirliği bu süre içinde sadece 21 Şubat 2009 tarihinde Ankara'da 1-0'lık sonuçla galip gelebildi.



Fenerbahçe-G.Birliği

STAT: Şükrü Saracoğlu

SAAT: 19:00 (Lig TV)

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Baki Tuncay Akkın, Serkan Akarca, Hüseyin Sabancı



FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Caner, Mehmet Topuz, Emre, Selçuk, Dia, Alex, Niang

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



GENÇLERBİRLİĞİ: Özkan, Orhan, Kulusic, Aykut, Murat, Jedinak, Patiyo, Cem Can, Oktay, Serkan, Smeltz

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Doll



