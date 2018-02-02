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Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

02 Şubat 2018 21:39

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman, saat 16:00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışması ve çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girdi.

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