Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman, saat 16:00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışması ve çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girdi.

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