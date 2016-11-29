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Spor

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek

29 Kasım 2016 13:50

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, 20 Kasım Çarşamba günü Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan sarı-lacivertli takım, iç sahada gruplara iyi bir başlangıç yapmak için mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere oynadığı son 7 maçı kazanan sarı-lacivertlilerin, sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Teknik direktör Dick Advocaat, Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisini de düşünerek bu sezon fazla forma şansı bulamayan isimlere görev verebilir. 

Ümit Özat'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan alan Gençlerbirliği ise Pendikspor'u eleyerek kaldığı grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı, ATV'den canlı yayınlanacak.

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