Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA)



Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00\'de başladı. Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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