Fenerbahçe-Gençlerbirliği 71. kez

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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla birlikte, lig tarihinde 71. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek ligde yapılan 70 maçtan 31'ini Fenerbahçe, 12'sini Gençlerbirliği kazanırken, taraflar 27 maçta da eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertli takımın attığı toplam 116 gole, başkentin kırmızı-siyahlı ekibi 79 golle karşılık verdi.İki takım arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, Ankara'da 2-1, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 19-3, gol sayısında da 71-33 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı.Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı.Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe 2003-2004 sezonundaki maçı 1-0, 2006-2007 sezonundakini ise 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1993-1994 sezonunda 5-0'lık sonuçla elde etti.Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0 ve 1996-1997 sezonunda da 4-1'lik sonuçlarla aldı.İki ekip arasında en gollü biten karşılaşmalarda ise toplam 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni, 1992-1993 sezonunda ise Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi 4-3 yendi.