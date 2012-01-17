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Spor

Fenerbahçe geçen sezonki gibi MANİSA (A.A)

17 Ocak 2012 01:44

-Fenerbahçe geçen sezonki gibi MANİSA (A.A) - 16.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, geçen sezon olduğu gibi 20. haftayı 42 puanla tamamladı. Bu galibiyetle puanını 42'ye çıkaran Fenerbahçe, Beşiktaş'a bıraktığı 2.'lik koltuğuna yeniden yükseldi. Ligde şu ana kadar 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer aldı. Bu yıl 30 gol atıp, kalesinde 17 gol gören Fenerbahçe, geçen yıl aynı periyotta 46 kez gol sevinci yaşayıp, 22 gol yemişti. Geçen yıl 20. haftada deplasmanda Manisaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle yine 42 puan toplamış ve 44'er puana sahip Trabzonspor ve Bursaspor'un gerisinde 3. sırada kendisine yer bulmuştu. Fenerbahçe'nin son yıllarda 20. hafta itibariyle kazandığı puanlar şöyle: Sezon            O    G    B    M    P --------------------------------------- 2010-2011       20   13    3    4   42 2009-2010       20   14    2    4   44 2008-2009       20   11    4    5   37 2007-2008       20   13    5    2   44 2006-2007       20   12    5    3   41 2005-2006       20   16    4    0   52 2004-2005       20   16    2    2   50 2003-2004       20   13    5    2   44 2002-2003       20   11    6    3   39 2001-2002       20   12    1    7   37 2000-2001       20   14    3    3   45

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