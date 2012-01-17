-Fenerbahçe geçen sezonki gibi MANİSA (A.A) - 16.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, geçen sezon olduğu gibi 20. haftayı 42 puanla tamamladı. Bu galibiyetle puanını 42'ye çıkaran Fenerbahçe, Beşiktaş'a bıraktığı 2.'lik koltuğuna yeniden yükseldi. Ligde şu ana kadar 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer aldı. Bu yıl 30 gol atıp, kalesinde 17 gol gören Fenerbahçe, geçen yıl aynı periyotta 46 kez gol sevinci yaşayıp, 22 gol yemişti. Geçen yıl 20. haftada deplasmanda Manisaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle yine 42 puan toplamış ve 44'er puana sahip Trabzonspor ve Bursaspor'un gerisinde 3. sırada kendisine yer bulmuştu. Fenerbahçe'nin son yıllarda 20. hafta itibariyle kazandığı puanlar şöyle: Sezon O G B M P --------------------------------------- 2010-2011 20 13 3 4 42 2009-2010 20 14 2 4 44 2008-2009 20 11 4 5 37 2007-2008 20 13 5 2 44 2006-2007 20 12 5 3 41 2005-2006 20 16 4 0 52 2004-2005 20 16 2 2 50 2003-2004 20 13 5 2 44 2002-2003 20 11 6 3 39 2001-2002 20 12 1 7 37 2000-2001 20 14 3 3 45