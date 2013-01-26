Fenerbahçe son dakikada Gaziantep'i mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 mağlup durumda kapattığı maçta Gaziantepspor'u Sow ve Semih'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon 2. deplasman galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Kamil Ocak'ta Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Sernas'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibine, ikinci yarıda Sow ve Semih'le karşılık veren Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde 31 puana yükselen Sarı-lacivertli ekip, bu sezonki 2. deplasman galibiyetini elde etti.

Mücadeleye Fenerbahçe daha etkili başladı. Gaziantepspor sahasında yaptığı baskıyla, gol poziyonu araya Sarı-lacivertli ekipte ilk şut denemesi ise 4. dakikada Meireles'ten geldi. Portekizli'nin sert şutu, kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

Meireles'in şutu sonrasında ise Gaziantepspor, çok hızlı çıktı. Sol kanattan hareketlenen Turgut Doğan Şahin, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe çıkardı ancak orada kimse olmayınca, top kaleye paralel bir şekilde taca gitti.

Hızlı başlayan karşılaşmada, dakikalar ilerledikçe tempo düştü. Fenerbahçe'nin kurduğu baskının etkisi de azalınca, topa daha çok Gaziantepspor sahip olmaya başladı. Ev sahibinde hücum oyuncuları, uzaktan denedikleri şutlarla Volkan'ın koruduğu kalede etkili olmaya çalıştılar ancak maçın bu bölümünde de ciddi bir tehlike yaşanmadı.

Fenerbahçe, 26. dakikada ciddi bir fırsat yakaladı. Ceza sahası içinde havalanan topa vuran Kuyt, Gaziantepspor savunmasına takıldı. Ancak savunmadan seken top, Moussa Sow'un önünde kaldı. Sow ise önünde bulduğu topa istediği gibi vuramadı ve bu top kaleci Karcemarskas'ta kaldı. Bu golü kaçıran Sow, 30'da ise alışılagelmiş röveşatalarından birini, Antep kalesine gönderdi. Orhan'ın ortasında vuruşunu yapan Sow, topu yan ağlara nişanladı.

Maçın en tehlikeli pozisyonunu ise 31'inci dakikada Gaziantepspor yakaladı. Turgut Doğan Şahin'in pasında topu göğsüyle çok güzel bir şekilde önüne indiren Sernas, çok müsait durumda üstten auta yolladı ve takımını mutlak bir golden etti.

Fenerbahçe'nin baskısını artırdığı dakikalarda ise Gaziantespor'un golü geldi. Dirk Kuyt'ın kaptırdığı topla başlayan Antep hücumunda Turgut Doğan Şahin, sağ kanattan topla buluştu. Ceza sahasına girmeden pasını veren Turgut, Darvydas Sernas'ı topla buluşturdu. Sernas da bu kez, müsait durumda düzgün bir vuruşla takımını 42'de 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da bu golle, ev sahibi Antep'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı girdi. 50. dakkikada ceza sahasına gelen ortaya yükselen Sow, Baroni'ye indirdi. Brezilyalı da bekletmeden Semih Şentürk'ün önüne bıraktı. Semih, karşı karşıya durumda vuruşunu yaptı ancak Karcemarskas, çok kritik bir kurtarışa imza attı.

Ev sahibi Gaziantepspor ise 54'te yine kontra atakla etkili oldu. Golde olduğu gibi hızlı çıkan Antep de Cenk Tosun, Fenerbahçe savunmasını dengesiz yakaladı. 2'ye 1 yakalanan pozisyonda pas vermeyi düşünmeyen Cenk, çok kötü vurdu ve yandan auta gönderdi.

Fenerbahçe aradığı golü 65. dakikada buldu. Kuyt'ın pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Mehmet Topal, yere düşmesine rağmen topu Sow'a geçirdi. Moussa Sow da dar açıdan çok güzel bir vuruş yaptı ve skora 1-1'lik eşitlik getirdi.

Golden sonra Sarı-lacivertli ekibin baskısı daha da arttı. 67'de ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Topal'ın sert şutu, az farkla üstten auta çıkarken, 68'de ise Sow'un ceza sahası dışından füzesi auta gitti.

Maçın ilerleyen bölümlerinde ise ev sahibi Gaziantepspor, Fenerbahçe'nin baskısını kırdı ve oyunda dengeyi kurmayı başardı. Yakaladığı kontra ataklarla Fenerbahçe'ye cevap veren ev sahibi, zaman zaman 2. gole yaklaştı. Ancak son paslardaki isabet oranı düşük olunca, yakalanan fırsatlar tehlikeye dönüşmedi.

Oyunda temponun düştüğü bölümde ise Fenerbahçe'nin golü geldi. 83'üncü dakikada Antepsporlu savunmacıların uzaklaştırmaya çalıştığı topu araya giren Mehmet Topuz, Semih Şentürk'le buluşturdu. Sol çaprazda karşı karşıya kalan Semih de güzel bir vuruşla takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Mücadelenin kalan dakikalarında ise başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Antep'te 2-1'lik sonuçla kritik bir galibiyet aldı.

GAZİANTEPSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 2

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Orkun Aktaş, Adil Sinem

Gaziantepspor: Karcemarskas, Şenol, Medunjanin, Turgut, Bekir, Sarnas (Dk. 81 Tufan), Kemal, Serdar, Cenk, Kocojevic, Taşkın (Dk. 66 Oktay)

Fenerbahçe: Volkan, Egemen, Hasan Ali, Bekir, Mehmet Topal (Dk. 75 Caner), Sow (Dk. 86 Salih), Kuyt, Meireles, Baroni, Mehmet Topuz, Orhan (Dk. 46 Semih)

Goller: Dk. 42 Sernas (Gaziantepspor), Dk. 65 Sow, Dk. 83 Semih (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 43 Sernas, Dk. 53 Serdar (Gaziantepspor), Dk. 83 Semih (Fenerbahçe)