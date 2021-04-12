Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep'i üç golle geçti; zirve takibini sürdürdü

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe’nin golleri Mert hakan, (56’) Valencia’dan (71’) ve 90+5'te Sinan Gümüş'ten gelirken Gaziantep FK’nin tek golü Maxim’den (66’) geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 66'ya yükselterek lider Beşiktaş'ın dört puan gerisinde zirve takibini sürdürürken, Gaziantep FK 50 puanda 6. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere kaldı. İlk devre Fenerbahçe’nin hakimiyetiyle geçti. Gaziantep ileri çıkmakta ve pozisyon üretmekte zorlandı.

12. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında savunmadan seken top Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın vuruşunda Djilobodji topu çizgiden çıkarttı. Seken topu Valencia tamamlamak istedi. Ama çerçeveyi bulamadı.

34. dakikada Fenerbahçe net bir fırsattan daha yararlanamadı. Sağ kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan topu arka direğe aşırttı. Serdar Aziz yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama topu üstten auta gönderdi.

39. dakikada Gaziantep FK’nin golü faul gerekçesiyle iptal edildi. Sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin indirdiği topa Dicko kale sahasında dokundu ve topu ağlara gönderdi. Ama hakem Djilobodji'nin topu indirirken faul yaptığını tespit etti.

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