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Spor

Fenerbahçe Gaziantep karşısında hata yapmadı

Fenerbahçe 34 puana yükselirken, Gaziantep FK ise 24 puanda kaldı

18 Ocak 2020 18:27

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 yendi.

İlk yarısı 0-0'lık skorla sona eren karşılaşmada Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 51. dakikada Kruse ve 90+2'de de Vedat Muriqi kaydetti.

Gaziantep FK'nın 87. dakikada Twumasi ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Vedat Muriqi gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 

Bu sonuçla Fenerbahçe 34 puana yükselirken, Gaziantep FK ise 24 puanda kaldı.

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