-FENERBAHÇE GALİBİYETLE VEDA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. (C) Grubu'nu 7 puanla tamamlayan Başkent ekibi, sarı-lacivertli takım karşısında aldığı mağlubiyete rağmen, çeyrek finale yükseldi. 51. dakikada Stoch'un ceza yayı önünden sert vuruşunda, kaleci Serdar'ın müdahalesiyle top üstten kornere çıktı. 54. dakikada Gençlerbirliği'nde ceza alanının dışından Cem'in kullandığı serbest vuruşta, yerden giden topu kaleci Mert kontrol etti. 56. dakikada karşılaşmadaki ikinci sarı kartını gören Fenerbahçeli futbolcu Caner kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61. dakikada Oktay'ın pasında, Fenerbahçe savunmasının arkasına iyi sarkan Serkan, ceza alanına girerken topla buluşup sol çaprazdan etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2- 1. 70. dakikada Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu altıpas çizgisinde önünde bulan Güiza müsait durumdaki pozisyonda topu üstten auta attı. Daha önce gruptan çıkma şansını yitiren Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazanırken, Gençlerbirliği aldığı mağlubiyete rağmen gruptan çıkma başarısı gösterdi. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Deniz Çoban xx, İsmail Şencan xx, Serkan Malkoç xx Fenerbahçe: Mert xx, Bekir xxx, Bilica xx, İlhan xx, Caner x, Dia xx (Dk. 58 Andre Santos xx), Cristian xx, Gökay xxx, Stoch x (Dk. 90+1 Hasan ?), Özer xx, Semih xxx (Dk. 65 Güiza x) Gençlerbirliği: Serdar xx, Mehmet xx, Mahmut x, Aykut x, Murat xx, Hurşut x (Dk. 38 Yasin xx), Harbuzi xx (Dk. 71 Soner x), Cem xx, Oktay xx, Serkan xx, Zec x (Dk. 80 Mununga x) Goller: Dk. 10 (Penaltıdan) ve 20 Semih (Fenerbahçe), Dk. 61 Serkan (Gençlerbirliği) Kırmızı Kart: Dk. 56 Caner (Fenerbahçe) Sarı Kartlar: Dk. 16 Bilica, Dk. 26 Caner, Dk. 35 Bekir (Fenerbahçe), Dk. 19 Serkan (Gençlerbirliği)