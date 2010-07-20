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Spor

FENERBAHÇE GALİBİYETLE TANIŞTI GENK (A.A)

20 Temmuz 2010 02:20

-FENERBAHÇE GALİBİYETLE TANIŞTI GENK (A.A) - 19.07.2010 - Fenerbahçe, Belçika Birinci Lig takımlarından KRC Genk ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Mert, Bekir, İlhan, Alex, Stoch, Cristian, Selçuk, Santos, Gökhan Ünal, Fabio ve Deivid onbiri ile sahaya çıkan Fenerbahçe rakibi karşısında maçın ilk yarısını 0-0 beraberlikle tamamladı. İkinci yarıda Bekir'in yerine Okan, Santos'un yerine Caner, Gökhan Ünal'ın yerine Berk ve Deivid'in yerine Kazım oyuna girdi. Fenerbahçe'nin gollerini 65'inci dakikada Gökhan Ünal, 75'inci dakikada Alex ve 85'inci dakikada Selçuk Şahin kaydetti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında galibiyetle tanıştı. Karşılaşmayı, Mehmet Topuz ve Semih tribünden izledi.

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