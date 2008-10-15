'Fenerbahçe galibiyeti yaramadı'



Hacettepespor Asbaşkanı Yaşar Emin, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetten sonra oynadıkları 4 maçı da kaybettikleri ve bu galibiyetin takıma yaramadığını söyledi.



Turkcell Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek, büyük yankı uyandıran Hacettepespor'a bu galibiyet yaramadı. Mor-beyazlı ekip, Fenerbahçe galibiyetinin ardından oynadığı 3 lig ve 1 kupa maçını kaybetti. Hacettepespor, ligde Ankaraspor'a 4-0, Ankaragücü'ne 1-0 ve Beşiktaş'a 2-1, kupada ise Bank Asya 1. Lig temsilcisi Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Hacettepespor Asbaşkanı Yaşar Emin, Fenerbahçe galibiyetinden sonra bir düşüşe geçtiklerini ve bu düşüşe Denizlispor maçıyla son vermek istediklerini söyledi. Lige iyi bir giriş yapamadıklarını belirten Emin, "Lige çok iyi başlayamadık ama takımımıza güveniyoruz. Şu an biraz karamsar bir ortam var. Ama takım olarak iyi oynuyoruz. İyi oyunumuzun karşılığını alamadık. Bu kısa bir süre içinde düzelecek ve takımımız hak ettiği yere gelecektir. Çok genç ve dinamik bir takımız. Yavaş yavaş üstüne koyarak, üst sıralara yükseleceğimize inanıyorum" dedi.



Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetin takıma fayda sağlamadığını ifade eden Yaşar Emin, "Fenerbahçe maçından sonra beklemediğimiz sonuçlar aldık. Fenerbahçe galibiyeti bize yaramadı. Üst üste mağlubiyetler aldık. Bu dönemde yaşanan sakatlıklar takımımızı çok etkiledi. Son olarak Beşiktaş, karşısında iyi oynamamıza rağmen puan alamadık. Bu gidişe Denizlispor maçıyla 'dur' demek istiyoruz" diye konuştu.



Yaşar Emin, son olarak Ankaralı sporseverleri takımlarını destek olmaya çağırarak, "Hacettepespor, Ankara'nın bir efsanesidir. Bütün Ankaralı sporseverleri bu efsaneyi desteklemeye çağırıyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımızla çok daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.



