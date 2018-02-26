Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 2 arttı

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hisseleri, Beşiktaş futbol takımının Fenerbahçe galibiyetinin ardından haftaya yüzde 2 yükselişle başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken, Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisseleri de güne yüzde 2 artışla 3,91 liradan başladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise futbol takımının şampiyonluk yarışında aldığı yara sonrası yeni haftanın açılışında yüzde 2,5 değer kaybederek 36,76 liraya geriledi.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle 44 puana çıkarak Süper Lig'te 3'üncü sıraya yükselirken, Fenerbahçe de aynı puanda olmasına karşın averajla 4'üncü sıraya geriledi.

Lig'de 47 puanla lider olan Galatasaray'ın hisseleri, futbol takımının bu hafta kazandığı 3 puanın morali ile yeni haftaya yüzde 1,3 yükselişle 6,18 liradan başladı.

Borsada işlem gören bir diğer spor şirketi Trabzonspor hisseleri ise açılışta yatay seyirle 2,25 liradan işlem gördü.