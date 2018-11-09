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Spor

Fenerbahçe galibiyeti Koray Şener'in ailesine hediye etti

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 2-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, Koray Şener'in ailesini sahada konuk etti

09 Kasım 2018 00:54

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin Anderlecht\'i 2-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, Koray Şener\'in ailesini sahada konuk etti.
Koray Şener\'in ağabeyi Eray Şener ve Eray Şener\'in eşi ile çocuğu, mücadelenin ardından sahaya inerek futbolcular ve teknik heyet ile bir araya geldi. Koray\'ın ağabeyi Eray futbolculara konuşma yaparken, \"Kardeşimi çok mutlu ettiniz, çok teşekkür ederim. Ona çok güzel veda ettiniz\" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman ise Koray\'ın ağabeyine, \"Ruhu, her zaman soyunma odasında olacak. Bundan sonraki maçları onun için oynayacağız. Kendisi hep aramızda olacak\" dedi.
Koeman daha sonra Koray\'ın yeğenini kucağına aldı.

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