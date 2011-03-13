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Spor

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ 9'A ÇIKARDI İSTANBUL (A.A)

13 Mart 2011 23:34

-FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ 9'A ÇIKARDI İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.  Ligin 16. haftasında Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, bu maçtan sonra yaptığı 9 lig maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk yarının son maçında Sivasspor'u 1-0 yenen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, ikinci yarıda çıktığı 8 maçı da kazanarak, 2000-2001'de Mustafa Denizli yönetimindeki Fenerbahçe'nin 7 maçlık ikinci yarı başlangıç serisini de geçti. -9 MAÇLIK SERİ- Fenerbahçe'nin 9 maçlık seride aldığı skorlar şöyle: 17. hafta Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1 - 0    18. hafta Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: 0 - 1    19. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2 - 0    20. hafta Manisaspor-Fenerbahçe..............: 1 - 3    21. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2 - 0    22. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe................: 2 - 4    23. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa...............: 2 - 0 24. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe..........: 2 - 4 25. hafta Fenerbahçe-Konyaspor...............: 2 - 0 -KENDİ SAHASINDA 19 MAÇTIR YENİLMİYOr Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Konyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, iç sahada da yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, ligde kendi sahasında yaptığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi.  Ligde geçen sezon 22. haftada Bursaspor'a Kadıköy'de 3-2 yenilen Fenerbahçe, bu maçtan sonra kendi sahasında yaptığı 19 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.  -19 MAÇTA 40 GOL ATTI- Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı 19 lig maçında 40 gol attı, sadece 9 gol yedi. Fenerbahçe, kendi sahasındaki son 19 lig maçında en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk maçında Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenerek aldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 13. haftada da Bucaspor'u 5-2 gibi farklı skorla mağlup etti.  -SON 19 MAÇ VE SONUÇLARI- Fenerbahçe'nin kendi sahasında yaptığı son 19 lig maçının sonuçları şöyle: 2009-2010 ---------- 24. hafta   Fenerbahçe-Antalyaspor.............: 1-0 26. hafta   Fenerbahçe-Gaziantepspor...........: 1-0 28. hafta   Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2-0 30. hafta   Fenerbahçe-Beşiktaş................: 1-0  32. hafta   Fenerbahçe-Eskişehirspor...........: 2-0 34. hafta   Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 1-1 2010-2011 ---------- 1. hafta    Fenerbahçe-Medical Park Antalyaspor: 4-0 3. hafta    Fenerbahçe-Manisaspor..............: 4-2 5. hafta    Fenerbahçe-Beşiktaş................: 1-1 7. hafta    Fenerbahçe-Gençlerbirliği..........: 3-0 9. hafta    Fenerbahçe-Galatasaray.............: 0-0 11.hafta    Fenerbahçe-Eskişehirspor...........: 4-2 13.hafta    Fenerbahçe-Bucaspor................: 5-2 15.hafta    Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor....: 2-1 17.hafta    Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1-0 19.hafta    Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2-0 21.hafta    Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2-0 23.hafta    Fenerbahçe-Kasımpaşa...............: 2-0 25.hafta    Fenerbahçe-Konyaspor...............: 2-0

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