-FENERBAHÇE GALİBİYET PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini yenerek hem ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak hem de İstanbul dışındaki kazanamama fobisini yenmek istiyor. Ligde ilk yarıdaki 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 33 puan toplayarak 3. sırada yer alan sarı-lacivertli ekibin, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek için ilk hedefi galibiyet. Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren sarı-lacivertliler, bu akşam kampta bulunduğu Miracle Otel'in sahasında basına kapalı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Mardan Antalyaspor Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Tolga Özkalfa yönetecek. -İSTANBUL DIŞINDA 10 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET- Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da İstanbul dışında yaptığı maçlarda oldukça kötü bir performans sergileyerek sadece 1 kez kazanan Fenerbahçe için galibiyet bu anlamda da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, ligde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa mücadelesinde İstanbul dışında yaptığı 10 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.