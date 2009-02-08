Fenerbahçe galibiyet arıyor



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında bugün saat 19.00'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.





Turkcell Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, 19. hafta karşılaşmasında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Ligde oynadığı son 2 maçta Trabzonspor ile 0-0, Gaziantepspor ile de 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor önünde 3 puanı hedefliyor.



Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Selçuk'un yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Edu ve Abdülkadir ile adalesindeki yırtık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak Josico, Büyükşehir Belediyespor maçında yer almayacak.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in cezalı Selçuk'un yerine Deniz'e şans vermesi bekleniyor.



Fenerbahçe'de 3'er sarı kartları bulunan Roberto Carlos, Güiza, Kazım ve Ali, bu mücadelede şans bulup 1'er kart daha görürse 20. haftadaki Hacettepe maçında cezalı duruma düşecek.