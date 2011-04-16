-FENERBAHÇE GALATASARAY'I FARKLI YENDİ İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off final serisinin 3. maçında Fenerbahçe, Galatasaray Medical Park'ı 80-68 yenerek seride 2-1 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip final serisinde 17 Nisan Pazar günü yine Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak 4. maçı da kazandığı takdirde TKBL'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu olacak. Pazar günkü mücadeleyi, Galatasaray Medical Park'ın kazanması durumunda, şampiyonu belirleyecek 5. ve son maç 19 Nisan Salı günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak. Final serisinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan ilk maçı Fenerbahçe 77-74, ikinci maçı ise Galatasaray Medical Park 84-69 kazanmıştı. -MAÇ- Karşılıklı basketlerle dengeli geçen mücadelede ilk çeyreğin son dakikasına Nevriye'nin basketiyle 16-14 önde giren Fenerbahçe, 1. periyodu 18-16 önde geçti. İkinci periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde de dengeli geçen mücadelede McCoughtry ile üst üste kazandığı sayılarla etkili olan Fenerbahçe, Matovic'in de skora katkısıyla son dakikaya 38-30 önde girdiği karşılaşmanın ilk devresini 38-34 üstün geçti. İkinci yarıya iyi başlayan Galatasaray Medical Park, Augustus'un 3'lüğüyle 38-38 eşitliği sağlasa da, sarı-lacivertliler savunmadaki baskısı ve hücumdaki organizasyonuyla 26. dakikanın son saniyelerinde Horakova ile bulduğu sayıyla 52-43 öne geçerken, 3. çeyreği de 61-57 önde tamamladı. Son periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, önde götürdüğü mücadeleyi 80-68 kazanarak seride 2-1 öne geçip, pazar günkü 4. maç öncesi önemli bir avantaj elde etti. Fenerbahçeli oyuncular, maç sonunda taraftarlarıyla birlikte tezahüratlar yapıp, sevinç gösterisinde bulundu. Salon: Caferağa Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Kaan Büyükçil xx, Turgut Işik xx Fenerbahçe: Birsel xx 5, Jekabsone xx 8, McCoughtry xxx 22, Nevriye xxx 14, Matovic xxx 13, Horakova xxx 14, Esmeral x, Nevlin xx 4, Şaziye x Galatasaray Medical Park: Işıl x 4, Bahar xx 4, Catchings xxx 18, Augustus xxx 16, Fowles xxx 17, Tuğba x, Hodges xx 9, Gülşah x, Nihan x 1. Periyot: 18-16 Devre: 38-34 3. Periyot: 61-57 -RATGEBER: MAÇA YÜREKLERİNİ KOYDULAR- Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı Antrenörü Laszlo Ratgeber maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, galibiyette taraftarın rolünün de çok büyük olduğunu anlatarak, şunları söyledi: ''Gerçekten bir final serisi maçıydı. Takımım oyun planına sadık kaldı ve gerçekten maça yüreklerini koyarak mücadele ettiler. Oyun planına sadık kalıp bazı oyuncuların bireysel performanslarıyla da öne çıktığı zaman maçları kazanırsınız, bugün olduğu gibi. Ama taraftarlarımız olmadan bu galibiyeti almak çok zor olurdu. Bugün 6. adam değil 7. adam, 8. adam oldular bizim için.'' Galatasaray Medical Park Antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ise Fenerbahçe'nin baskılı oyunu altında zorlandıklarını, 3. periyoda kadar maçın içinde olduklarını, son periyotta Fowles'in faul problemine girmesiyle zorlandıklarını anlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı: ''Son periyotta Fowles'in faul problemine girmesinden dolayı zorlandık, kendisini koruyarak oynamaya başladı. Savunmada gevşedik ve ribaund farkı oluştu. Bu fark da onların lehine oldu. İki maç daha var önümüzde. Seriyi Abdi İpekçi'ye taşımak için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Bizim için her şey burada bitmedi. Daha iyi oynayabileceğimizi de biliyoruz.''