-Fenerbahçe, Galatasaray'dan açıklama istedi İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü, kulüp başkanvekili Nihat Özdemir'in, sarı-lacivertli kulübün hisse senetlerini borsada işlem gören Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaştırmasını, ''Halka açık şirketlerin değerlerini konuşmak ne kadar doğru bilemiyorum. Ama o değerler hiçbir zaman kurallara uymamayı gerektirmez'' şeklinde değerlendiren Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Ali Dürüst'ün sözlerine açıklık getirmesini istedi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Nihat Özdemir'in, 21 Ocak Cumartesi günü yapılan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulübün mali durumu ile ilgili bilgiler aktardığı ve kulübün borsada işlem gören hisse senedinin değerini anlatırken yine borsada işlem gören diğer spor kulüplerinin hisse değerlerine atıfta bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Özdemir'in yaptığı karşılaştırmanın son derece doğal olduğunu ifade edilerek, şöyle denildi: ''Sayın Özdemir'in, herkese açık ve açıklanması hiçbir şekilde yanlış olmayan hisse senetlerimizin durumuyla ilgili borsada işlem gören diğer kulüpleri karşılaştırması son derece doğaldır. Fenerbahçe Sportif A.Ş.'nin değeri bir demir çelik şirketi ya da otomotiv firması ile kıyaslanamayacağı için, değeri, diğer spor kulüpleri ile kıyaslanmış, örneklenmiştir. Hal böyleyken, Galatasaray 2. Başkanı Sayın Ali Dürüst'ün 'Halka açık şirketlerin değerlerini konuşmak ne kadar doğru bilemiyorum. Ama o değerler hiçbir zaman kurallara uymamayı gerektirmez' sözlerini anlamak mümkün değildir. Halka açık şirketler, 'halka açık' oldukları için değerleri ve her tür faaliyetleri şeffaflık ilkesi uyarınca kamuoyu ile paylaşılır. Kaldı ki hisse değerini açıklamak yasak değildir ve isteyen herkes dilediği an şirketlerin hisse değerini öğrenebilir. Sayın Dürüst, 'O değerler, kurallara uymamayı gerektirmez' ifadeleriyle neyi kast etmektedir? Sayın Dürüst, kulübümüzü hangi konuda kurallara uymamak ile itham etmektedir? Sayın Dürüst, borsada işlem gören hisselerimizi kast ediyorsa, Fenerbahçe Sportif A.Ş'nin SPK kurallarına eksiksiz uyan bir kurum olduğunu bilmesi gerekmektedir. Sayın Dürüst, son dönemde yaşanan gelişmeleri kast ediyorsa, ortada herhangi bir yargı kararı yokken ve hatta yargılama süreci dahi henüz başlamamışken, hangi kararı sözlerine dayanak gösterecektir. Kulübümüzü suçlayan bu sözlere bir an önce açıklık getirilmesini talep ediyoruz.''