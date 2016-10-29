T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'a da acımadı: 87-103

THY Eurolague 4. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 103-87 mağlup etti

29 Ekim 2016 00:45

Euroleague 4. hafta maçında Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Avrupa'da ilk kez karşı karşıya gelen iki Türk takımından Fenerbahçe, Galatasaray'ı 103-87 yenerek, 4. maçını da galibiyetle tamamladı. Galatasaray ise oynadığı 4 maçı da kaybetti.

THY Euroleague'da ilk 3 maçını kaybeden Galatasaray Odeabank, ilk çeyreğe hızlı başlamasına karşın, Fenerbahçe'nin etkili oyunuyla ilk periyodu 22-19 geride kapattı.

İkinci periyoda Datomenin üç sayılık atışlarıyla başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın hücumda etkisiz oyunuyla 15.16'da 38-26'lık skorla 12 sayılık farkı yakaladı.

İkinci periyodun son bölümünde etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, ikinci periyodu Fenerbahçe karşısında devreyi 48-41 geride kapattı. 

Fenerbahçe karşılaşmanın 25. dakikasına 57-48'le 9 sayılık farkla geçti. Üçüncü çeyrek 70-64 Fenerbahçe'nin üstünlüğüylü geçildi.

Final periyoduna hızlı giren Fenerbahçe, maçın bitimine 7.49 dakika kala 79-66'lık skoru yakaladı.

Karşılaşmanın bitimine 04.39 kala, Galatasaray maça 84-74 geride girerken, maçın son 2 dakikası 90-80 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi.

Maç kadroları

Galatasaray: Smith, Emir, Micov, Tyus, Thompson, Schilb, Pleiss, Daye, Sinan, Diebler, Dentmon, Göksenin

Fenerbahçe: A.Muhammed, Sloukas, Berk, Melih, Nunnally, Datome, Kalinic, Barış, Vesely, Antic, Udoh, Ahmet.

 

Avrupa'da ilk randevu 

 

Daha önce farklı Türk takımlarıyla Avrupa'da mücadele eden bu iki rakip takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda tarihi bir maça çıktı. 

Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, iki büyük kulübü erkek basketbolunda Avrupa arenasında ilk kez karşı karşıya getirdi.

ETİKETLER

Galatasaray OdebankFenerbahçeTHY EuroleagueDatomeRuss Smith

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24