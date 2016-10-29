Fenerbahçe, Galatasaray'a da acımadı: 87-103

Euroleague 4. hafta maçında Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Avrupa'da ilk kez karşı karşıya gelen iki Türk takımından Fenerbahçe, Galatasaray'ı 103-87 yenerek, 4. maçını da galibiyetle tamamladı. Galatasaray ise oynadığı 4 maçı da kaybetti.

THY Euroleague'da ilk 3 maçını kaybeden Galatasaray Odeabank, ilk çeyreğe hızlı başlamasına karşın, Fenerbahçe'nin etkili oyunuyla ilk periyodu 22-19 geride kapattı.

İkinci periyoda Datomenin üç sayılık atışlarıyla başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın hücumda etkisiz oyunuyla 15.16'da 38-26'lık skorla 12 sayılık farkı yakaladı.

İkinci periyodun son bölümünde etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, ikinci periyodu Fenerbahçe karşısında devreyi 48-41 geride kapattı.

Fenerbahçe karşılaşmanın 25. dakikasına 57-48'le 9 sayılık farkla geçti. Üçüncü çeyrek 70-64 Fenerbahçe'nin üstünlüğüylü geçildi.

Final periyoduna hızlı giren Fenerbahçe, maçın bitimine 7.49 dakika kala 79-66'lık skoru yakaladı.

Karşılaşmanın bitimine 04.39 kala, Galatasaray maça 84-74 geride girerken, maçın son 2 dakikası 90-80 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi.

Maç kadroları



Galatasaray: Smith, Emir, Micov, Tyus, Thompson, Schilb, Pleiss, Daye, Sinan, Diebler, Dentmon, Göksenin



Fenerbahçe: A.Muhammed, Sloukas, Berk, Melih, Nunnally, Datome, Kalinic, Barış, Vesely, Antic, Udoh, Ahmet.

Avrupa'da ilk randevu

Daha önce farklı Türk takımlarıyla Avrupa'da mücadele eden bu iki rakip takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda tarihi bir maça çıktı.

Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, iki büyük kulübü erkek basketbolunda Avrupa arenasında ilk kez karşı karşıya getirdi.