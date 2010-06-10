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Spor

Fenerbahçe Galatasaray'a çalım attı

Galatasaray’ın transfer listesinde olan Slovak oyuncu Miroslav Stoch için harekete geçen Fenerbahçe Slovak oyuncu ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

10 Haziran 2010 03:00

T24- Galatasaray'ın transfer listesinde olan Chelsea'nin Slovak oyuncusu Miroslav Stoch ile Fenerbahçe 4 yıllık anlaşma imzaladı.


Sarı-kırmızılı kulübün Chelsea ile yaptığı pazarlıklardan hala sonuç alamaması üzerine İngiltere’ye çıkarma yapan yönetici Cihan Kamer’in, İngiliz yetkililerle pazarlığa oturduğu ileri sürüldü. Stoch için 7 milyon euro isteyen Chelsea’ye Galatasaray’dan daha yüksek bir ücret öneren sarı-lacivertli kulübün ezeli rakibine çalım atmaya hazırlandığı bildirilmişti. Şu an Slovakya Milli Takımı ile Güney Afrika’da bulunan genç yıldızın da transfere yeşil ışık yaktığının kaydedilmesinin ardından gelen haber Fenerbahçe'nin Slovak oyuncuyla 4 yıllık anlaşma imzaladığı yönünde oldu.

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