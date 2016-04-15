Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçında taraftarlar birbirine girdi

Bayanlar Voleybol 1. Lig Final Etabı 1. devre ilk maçında Fenerbahçe Grundig ile Galatasaray Daikin takımları, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bayanlar Voleybol 1. Lig Final Etabı 1. devre ilk maçında Fenerbahçe Grundig ile Galatasaray Daikin takımları, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda karşılaşırken, maç öncesinde taraftarlar arasında kavga çıktı.

Maç başlamadan salondaki yerlerini alan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, tribünlerden sözlü olarak atışmaya başladı. Bu sırada Galatasaraylı bir taraftar koşarak tribünde asılı olan Fenerbahçe pankartını bulunduğu yerden sökerek sarı-kırmızılı taraftarların olduğu tribüne götürdü. Bu sırada her iki tribünden de yabancı madde yağdı. Mücadele kavga nedeniyle yaklaşık 20 dakika geç başladı.

Olayın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne giderek pankartlarını almak istedi. Güvenlik güçlerinin buna izin vermemesi üzerine salondaki gerginlik büyüdü. Olay anında salonda ısınan her iki takım oyuncuları da soyunma odalarına gitti. Polis ekiplerinin Fenerbahçe pankartını alması sonucu olaylar yatışırken, diğer tribünde asılı olan Galatasaray pankartları da emniyetin isteğiyle indirildi.