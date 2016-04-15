T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçında taraftarlar birbirine girdi

Kadınlar Voleybol 1. Lig maçında Fenerbahçe Grundig ile Galatasaray Daikin takımları karşılaşıyor

15 Nisan 2016 21:50

Bayanlar Voleybol 1. Lig Final Etabı 1. devre ilk maçında Fenerbahçe Grundig ile Galatasaray Daikin takımları, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bayanlar Voleybol 1. Lig Final Etabı 1. devre ilk maçında Fenerbahçe Grundig ile Galatasaray Daikin takımları, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda karşılaşırken, maç öncesinde taraftarlar arasında kavga çıktı.

Maç başlamadan salondaki yerlerini alan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, tribünlerden sözlü olarak atışmaya başladı. Bu sırada Galatasaraylı bir taraftar koşarak tribünde asılı olan Fenerbahçe pankartını bulunduğu yerden sökerek sarı-kırmızılı taraftarların olduğu tribüne götürdü. Bu sırada her iki tribünden de yabancı madde yağdı. Mücadele kavga nedeniyle yaklaşık 20 dakika geç başladı.

Olayın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne giderek pankartlarını almak istedi. Güvenlik güçlerinin buna izin vermemesi üzerine salondaki gerginlik büyüdü. Olay anında salonda ısınan her iki takım oyuncuları da soyunma odalarına gitti. Polis ekiplerinin Fenerbahçe pankartını alması sonucu olaylar yatışırken, diğer tribünde asılı olan Galatasaray pankartları da emniyetin isteğiyle indirildi.

ETİKETLER

fenerbahçegalatasarayhabervoleybolkadınlar ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24