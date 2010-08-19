Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının ayrıntıları

T24 - Bu akşam gerçekleşen Fenerbahçe-POAK, Galatasaray-Karpaty Lviv ve Trabzonspor- Liverpool maçlarının ayrıntıları...





Galatasaray: 2 - Karpaty Lviv: 2









Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ukrayna'nın Karpaty Lviv takımını konuk etti.Milliyet'in sitesinde yer alan habere göre;







İLK YARI



Dakika 1. Karşılaşmaya başlama vuruşu ile Galatasaray başladı

Dakika 2. Ali Turan sağ kanattan korner çizgisine kadar indi ceza sahasındaki Mehmet Batdal'a pasını vermek istedi defans araya girdi tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 3. Arda Mehmet Batdal'a pasını verdi Mehmet Batdal üç defans oyuncusunun arasına girdi topun kontrolünü kaybetti defans tehlikeyi büyümeden uzaklaştırdı

Dakika 5. Ayhan Mehmet Batdal'a pasını verdi Mehmet bekletmeden pasını Arda'ya atmak istedi defans araya girdi top kaleci Tlumak'a kadar gitti

Dakika 7. Zenjov'un uzun taç atışında Galatasaray ceza sahasında Kewell tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 8. Orta sahadan yapılan ortaya Kewell koşu yaptı ceza sahasında topla buluştuğu sırada araya defans girdi tehlikeyi önledi top kaleci Tlumak'da kaldı

Dakika 10. Kewell sol kanattaki Hakan Balta'ya pasını verdi Hakan ceza sahasındaki Arda'ya pasını vermek istedi defans araya girdi tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 11. Hızlı gelişen Karpaty atağında Kuznetsov, ceza sahasında topu önünde buldu kaleci Aykut ile karşı karşı iken topa istediği gibi vuramadı top dışarı çıktı

Dakika 14. Arda sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı defans topu uzaklaştırdı, top Ayhan'a geldi Ayhan kaleye şutunu çekti defans yatarak topu uzaklaştırdı

Dakika 16. Arda'nın uzun pasını Mehmet Batdal kafa ile Kewell'ın koşu yoluna bıraktı Kewell ceza sahasına girdi topu penaltı noktasına açmak istedi defans topu uzaklaştırdı

Dakika 18. Mustafa Sarp sağ kanattaki Ali Turan'a güzel bir uzun pas attı Ali Turan topu kontrol edemedi defans topu taca gönderdi

Dakika 20. Milan Baros saha kenarında ısınma hareketlerine başladı

Dakika 22. Hızlı gelişen Karpaty atağında Zenjov aldığı topla beraber ceza sahasına girdi çaprazdan kaleye şutunu çekti kaleci Aykut şutu ve tehlikeyi önledi

Dakika 26. Serdar Özkan Ali Turan pasını verdi Ali Turan ceza sahasına ortasını yaptı defans araya girerek topu kornere gönderdi

Dakika 28. Zenjoy sol kanattan süratli bir şekilde ilerlerken Ali Turan yatarak topa müdahale etmek istedi Zenjoy yerde kaldı hakem faul kararı verdi ve Ali Turan'a sarı kartı gösterdi

Dakika 31. Ali Turan sağ kanattaki Serdar'a pasını verdi Serdar çalımlarla ceza sahasına girdi son anda defans topa müdahale etti top kornere çıktı

Dakika 33. Avelar çalımlarla ceza sahası yaıyna kadar geldi Ayhan yatarak topu Avelar'ın ayağından topu aldı

Dakika 34. Ani gelişen Karpaty atağında Kozhanov çizgi üzerinden pasını çıkarıd Kuznetsov topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi

Dakika 36. Galatasaray'da Mehmet Batdal oyundan alınırken yerine Baros oyuna dahil oldu

Dakika 39. Khudobyak ceza sahasına ortasını yaptı Kewell gelen topu uzaklaştırdı

Dakika 41. Ceza sahasına yapılan ortayı Galatasaray defansı izlerken Zenjov takımını 2-0 öne geçirdi

Dakika 43. Arda sağ kanattan ceza sahasıan girdi ortasını yapmak istedi defans topu kornere gönderdi

Dakika 44. Kulanılan korner atışında Hakan Balta gelen topa yükselip vurdu top auta çıktı

Dakika 45. Serdar araya girdi topu kaptı süratli bir şekilde gitmek isterken kendini yerde buldu hakem faulü verdi

Dakika 45. İlk yarıya 2 dakikalık uzatma süresi eklendi

Dakika 45+2 Hakan Balta sağ kanattan ceza sahasındaki Baros'a orta yapmak istedi gelen topu defans uzaklaştırdı





İKİNCİ YARI



Dakika 46. İkinci yarıya Karpaty başladı

Dakika 47. Baros yarı sahayı geçti defansı çalımlarken yerde kaldı hakem faulü verdi

Dakika 48. Ceza sahasına yapılan ortayı Kuznetsov son anda kornere gönderdi, kornerden gelen topa Servet yükseldi top az farkla dışarı çıktı

Dakika 50. Arda aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına yaklaştı kaleye şutunu çekti top az farkla direğin üstünden dışarı çıktı

Dakika 51. Avelar sağ kanattan süratli bir şekilde ceza sahasına yaklaştı pasını Godwin'in önüne bıraktı Godwin kaleye şutunu çekti top kaleci Aykut'ta kaldı

Dakika 53. Hakan Balta sol kanattan getirdiği topu Kewell'a orta yapmak istedi ortası çok kötü ve kaleci rahatlıkla kontrol etti

Dakika 54. Serdar Özkan oyundan alındı yerine Barış Özbek oyuna girdi

Dakika 56. Kuznetsov ceza sahasına Zenjov'a pasını vermek istedi Servet araya girdi tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 57. Barış rakibine sert müdahale etti hakem Barış'a sarı kart gösterdi

Dakika 59. Kewell sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı Baros gelen topa nefis vurdu ve topu ağlara gönderdi

Dakika 61. Hakan Balta ceza sahasındaki Baros'a pasını verdi Baros'un şutu defansdan döndü top kornere çıktı

Dakika 64. Khudobyak Barış'a sert bir müdahalede bulundu hakem faulü verdi Khudobyak sarı kart gördü

Dakika 65. Arda ceza sahasına ortasını yaptı Servet topa vuramadı defans topu kornere gönderdi

Dakika 65. Kozhanov oyundan çıkarken Khudima oyuna girdi

Dakika 66. Arda'nın kullandığı korner atışına Mustafa kafa ile vurdu yerden seken top Baros'un önüne düştü Baros golü atamadı vurduğu top dışarı çıktı

Dakika 68. Kuznetsov ceza sahasının içinde topla buluşmak üzereyken Neill son anda araya girerek topu kontrol etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 70. Baros çalımlarla ceza sahasına girdi fazla çalıma kaçınca topu defansa kaptırdı

Dakika 73. Kewell sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ortasını yaptı top defansdan döndü

Dakika 75. Arda ceza sahasına ortasını yaptı Servet yükseldi vurdu top yan direkten döndü

Dakika 76. Orta sahadan yapılan uzun ortaya Batista koştu son anda kademeye Servet girdi topa sahip oldu tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 78. Ani gelişen Karpaty atağında Galatasaray defansı 2'ye bir yakalandı Zenjov Batista'ya pasını verdi Batista ceza sahasının dışından kaleye şutunu çekti top üstten dışarı çıktı

Dakika 79. Hakan Balta oyundan alındı yerine Serkan Kurtuluş oyuna girdi

Dakika 81. Kewell sağdan ortasını yaptı Arda topu kontrol etti kaleye şutunu çekti top defansdan döndü, Barış topu kontrol etti şutunu çekti topun nereye gittiği belli değil, tribünler bu şuta sert tepki gösterdi

Dakika 83. Serkan sağ kanattan ceza sahasına güzel bir orta yaptı arka direğe giden topu kaleci son anda kornere çeldi

Dakika 85. Kaleyi cepheden gören bir noktandan kazanılan serbest vuruşu Arda kaleye şut olarak kullandı kaleci son anda topu kornere gönderdi

Dakika 86. Zenjov oyundan çıkarken yerine Kopolovets oyuna dahil oldu

Dakika 86. Kewell sağdan çalımlarla ceza sahasına girdi Baros'a pasını verdi Baros'da beraberlik golünü attı. 2-2

Dakika 89. Kewell nefis bir çalımla 2 kişiyi geçti ve kendini yerde buldu güzel bir noktadan serbest vuruş kazandık Godwin sarı kart gördü cezalı duruma düştü

Dakika 90. Kewell'ın ortasını defans uzaklaştırdı

Dakika 90. Maça 3 dakikalık uzatma süresi eklendi

Dakika 90+3. Hakem maçın son düdüğünü çaldı





MAÇTAN NOTLAR



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Ukrayna’nın Karpaty takımıyla oynadığı ilk karşılaşmaya, geçen hafta sonunda ligde oynanan Sivasspor maçı kadrosundan iki değişik oyuncuyla çıktı.



Teknik direktör Frank Rijkaard, dizinden sakat olan Cana’nın yerine Serdar Özkan’a şans verirken, Sivasspor maçında fazla varlık gösteremeyen Emre Çolak’ın yerine de Mehmet Batdal forma giydi.



Rijkaard, tam hazır olmayan Milan Baros’u yedek bırakırken, sakatlığı nedeniyle Aydın, Pino ve Elano da maçta forma giyemedi.





TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKTI



Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmaya yeteri kadar ilgi göstermedi. Kapalı tribünün büyük bir bölümünü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni açık tribünde ise yer yer boşluklar bıraktı.



Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını, Sivasspor maçında aldığı mağlubiyete rağmen sevgi gösterilerinde bulunup destekledi. Taraftarlar, tüm futbolcuları tribünlere çağırıp alkışladı. Sarı-kırmızılılar, açtıkları pankartla teknik direktörleri Frank Rijkaard’a da destek verdi. Yaklaşık 100 kadar Karpaty taraftarı, kendilerine ayrılan tribünden maçı izledi.





Fenerbahçe: 0 PAOK: 1



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Selanik'te PAOK ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düşen Fenerbahçe rakibinin 10 kişi kalması ile bütün gücüyle yüklendi ancak aradığı golü bulamadı...





İLK YARI



1. dakika Karşılaşma Fenerbahçeli oyuncuların vuruşu ile başladı. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz...

4. dakika Alex ile serbest vuruş kullandık, Lugano arka direkte yükseldi ve vurdu ancak üstten auta çıktı!..

5. dakika Fenerbahçe orta alanda topa hakim durumda...

6. dakika Fenerbahçe'de Caner Erkin sarı kart gördü. Caner rakibini arkadan tutup çekince, kartı gördü.

7. dakika PAOK atağında Vierinha tehlike yaratmak istedi ancak ceza sahası içerisinde defansımız izin vermedi.

9. dakika PAOK atağında Salpingidis defansın arkasına sarmak istedi ancak Volkan zamanında çıkarak topa müdahale etti.

10. dakika Bu kez Fenerbahçe tehlikeli geldi. Mehmet Topuz'un sağdan içeri ortaladığı topa Semih'ten hemen önce kaleci Kresic sahip oldu.

13. dakika PAOK'ta İspanyol oyuncu Vitolo yaklaşık 35 metreden şansını denedi ancak top farklı şekilde auta gitti.

15. dakika PAOK serbest vuruş kullandı, ceza sahası içerisine gelen topu arkaya doğru aşırdılar. O noktada Ivic'ten önce Gökhan Gönül araya girdi ve tehlikeyi topu taca atarak önledi.

16. dakika Ardından PAOK uzun bir tac atışı arkaya açılan topu defansımız uzaklaştırdı.

17-18. dakika Gökhan sağdan taşıdı ve Alex'e aktardı. Alex'in sert vuruşu barajdan sekti. Ardından Caner aldı ancak defans taca atarak pozisyonu kesit. Devam eden atağımızda Semih ile duvar pası yapan Mehmet Topuz, yerden sert vurdu ancak az farkla auta gitti.





GOLÜ YEDİK...



19. dakika PAOK atağında arka direkte iyi yer tutan Vierinha çok sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarımıza gönderdi... Şimdi karşılaşmanın skoru: PAOK 1 - Fenerbahçe: 0

21. dakika PAOK bir kez daha çok tehlikeli geldi. Muslimovic ceza sahasına kadar girdi. Sağdaki arkadaşlarına pasını vermek istedi ancak çok kötü vurunca Volkan çıktı ve aldı.





DİREKTEN DÖNDÜ!



22. dakika Fenerbahçe gole çok yaklaştı... Andre Santos ceza sahasına girerken çok güzel bir vuruş yaptı ancak top kalecinin elinden sekip yan direkten oyun alanına geri döndü. Ardından içeri ortalanan topu arka direkte Caner aldı. Caner'in vuruşunda dop defanstan sekti. Caner bu pozisyonda penaltı bekledi.

24. dakika Fenerbahçe golün şokunu üzerinden hızlı attı. Takımımız orta alanda topa sahip olmaya çalışıyor...

26. dakika PAOK yine gole çok yaklaştı! Gelişen atakta Vierinha defansımızın arkasına sarktı. Volkan'ın üzerinden topu aşırdı ancak üstten auta çıktı.

27. dakika Fenerbahçe'de Semih, rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

28. dakika PAOK atağında Muslimovic-Lugano mücadelesinde iki oyuncu da yerde kaldı. Hakem bizim lehimize faule hükmetti.

29. dakika PAOK bu kez çok daha tehlikeli geldi. Vierinha, sağdan yapılan ortada kaleye 2 metre mesafeden topa dokunamadı. Dokunsa, mutlak bir gol şansı olacaktı.

31. dakika Semih, geri pası atılınca araya girmek istedi ancak kaleci son anda uzaklaştırdı.

34. dakika PAOK bu dakikalarda oyunu daha ağırdan alıyor.

36. dakika Fenerbahçe ile çıkmakta zorlanıyor...

37. dakika PAOK sağ kanattan gelmek istedi ancak Fenerbahçe defansı bu kez başarılıydı.

39. dakika Boussaidi'nin sağdan sert ortasında Volkan mükemmel bir zamanlamayla çıktı ve topa hakim oldu.

41. dakika Mehmet Topuz'un rakibine yaptığı hareketin sonrasında hakem oyuncuyu sert bir dille uyardı.

43. dakika Karşılaşmanın ilk yarısındaki son anları yaklaşırken Lugano da sarı kart gören isimler arasına katıldı.

44. dakika PAOK serbest vuruş kullandı, ceza sahası içerisinde defansımız karşıladı. Ardından devam eden atakta sağdan gelen ortaya Ivic vurmak istedi ancak Lugano çok kritik bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.





ÇİZGİDEN ÇIKARDI



45. dakika PAOK atağında defansımızın arkasına sarktılar. Volkan'ın sağından yapılan vuruşta top kaleye gireceği anda Gökhan Gönül inanılmaz bir hamle ile topu çizginin üzerinden çıkardı.

46. dakika Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi...

İkinci yarıda görüşmek dileğiyle...





İKİNCİ YARI



46. dakika Fenerbahçe'de ikinci yarıda Niang oyunda... Oyundan çıkan oyuncu Semih...

46. dakika Karşılaşmanın ikinci yarısı PAOK'lu oyuncuların vuruşu ile başladı.

48. dakika Fenerbahçe atağında ceza sahasında karambol yaşandı. O noktada penaltı bekledik ancak hakem devam dedi.

49. dakika Alex soldan ceza sahasına ortaladı. Mehmet Topuz ıskaladı. Niang almak istedi ancak kaleci boy avantajını iyi kullandı.

51. dakika Alex, topla birlikte ilerlemek isterken Vitolo'nun yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Hakem serbest vuruşa hükmetti.

51. dakika Bu pozisyonda Vitolo sarı kart gördü.

52. dakika Fenerbahçe'de serbest vuruşu Mehmet Topuz kullandı. Mehmet'in mükemmel şutunu Kresic köşeye uzanarak kornere çeldi.

53. dakika Köşe vuruşunu Alex kullandı, Selçuk vurdu Kresic'ten döndü.

54. dakika Niang, Caner'i gördü. Caner soldan ortaladı, defans taca çeldi.

55. dakika Alex defansın arkasına sarkan Niang'ı görmek istedi ancak defans yerinde bir müdahale ile topu kesti.

57. dakika Alex'in kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topuz kafayı vurdu ancak kaleci rahat bir şekilde kontrol etti.





PAOK 10 KİŞİ



57. dakika Niang ceza sahasına girmek istediği sırada Vitolo'nun yaptığı hareket sonrası yerde kalınca hakem serbest vuruşa hükmetti ve sarı kartını çıkardı. Vitolo ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

59. dakika Fenerbahçe'de serbest vuruşu Alex kullandı, kaleci Kresic köşeye giden topu uzanarak çıkarttı.

60. dakika PAOK'ta Muslimovic oyundan çıkarken yerine Sorlin girdi.

61. dakika Fenerbahçe bu dakikalarda oyunda baskısını artırdı. 10 kişi kalan PAOK, savunmaya çekiliyor...

63. dakika Selçuk'un ceza sahasından çektiği şut savunmaya takıldı...





NİANG KORKUTTU!



65. dakika Rakibi ile girdiği mücadelede yerde kalan Niang için önce 'değiştirin' işareti yapıldı. Ancak saha kenarında yapılan tedavisinin ardından oynayabileceğine karar verildi.

68. dakika PAOK serbest vuruş kullandı, defansımız karşıladı.

69. dakika Defansımızda bir anlık hata... Arka alanda topla buluşan Ivic topu auta attı.

70. dakika Bu kez Fenerbahçe tehlikeli geldi. Soldan arka direğe yapılan ortaya gelişine vuran Selçuk'un vuruşu kalecide kaldı.

71. dakika Fenerbahçe'de Caner Erkin oyundan çıkarken, Özer Hurmacı oyuna girdi.

72. dakika PAOK'ta Ivic sarı kart gördü.

74. dakika Andre Santos, kaptırdığı topu tekrar alabilmek için rakibine sert müdahalede bulununca sarı kart gördü.

76. dakika Selçuk ceza sahasına girmek istediği sırada Contreras araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

78. dakika PAOK'ta Ivric oyundan çıktı, yerine Filomeno girdi.

79. dakika Fenerbahçe'de Selçuk oyundan çıktı, yerine Gökhan Ünal girdi. Fenerbahçe, çift forvete döndü.

80. dakika Alex serbest vuruş kullandı, seken topu defans kornere çeldi.

81. dakika Köşe vuruşunu Özer Hurmacı kullandı, defans topu uzaklaştırdı.

83. dakika PAOK iyice oyunu yavaşlatıyor... 1-0'ın üzerine yatmaya çalışıyorlar.

85. dakika PAOK'ta, Vierinha serbest vuruş kullandı. Top kornere çıktı...

86. dakika PAOK'ta Salpingidis oyundan çıktı, yerine Papazoglou girdi.

86. dakika PAOK'un kullandığı köşe vuruşu direkt olarak auta çıktı.

89. dakika Niang yerde kalınca hakem faul çaldı. Hızlı kullanmak istedik ancak topu kaybettik.

90. dakika Karşılaşmanın sonuna 4 dakikalık kayıp zaman eklendi.

90+1. dakika PAOK atağında defansımızı aşan topun gelişine Filomeno vurdu ancak auta attı.



İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI!



90+2. dakika PAOK atağında arkaya yapılan ortada bomboş pozisyondaki Papazoglou topu kale yerine auta gönderdi.



NASIL KAÇAR!



90+3. dakika Niang'ın şutunda top defanstan sekince Mehmet Topuz'un önünde kaldı. Mehmet'in vuruşunda top kaleciden döndü. Ardından Gökhan Gönül çok sert vurdu ancak az farkla auta gitti.

90+4. dakika Niang kale önünde dokunamayınca Fenerbahçe golü bulamadı.

90+4. dakika Hakem, karşılaşmadaki son düdüğünü çaldı. Maç sonucu: PAOK: 1 - Fenerbahçe:0

Bu skorun ardından PAOK tur için avantaj elde etti



Liverpool:1 Trabzonspor:0



UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, playoff turu ilk maçında İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Liverpool'a konuk oluyor





İLK DEVRE



1.Dakika Ve maç temsilcimizin vuruşuyla başladı.. Başarılar Trabzonspor..

3.Dakika Sağ kanattan gelişen atağımızda Burak'ın ceza sahasına yaptığı orta isabetli olmadı..

5.Dakika Sol köşeden ceza sahamıza ortalanan kornerde Kyrgiakos'un kafa vuruşunda Onur gole izin vermedi..

7.Dakika Sol kanattan Joe Cole'ün ceza sahamıza yaptığı ortada savunmamız topu karşıladı..

11.Dakika Umut'un sol kanattan ortaladığı topta ceza sahasında topa kimse dokunamadı...

14.Dakika Ceza yayı önüne doğru atılan pası önüne alan Joe Cole'ün içeri girmesine Egemen ve Glowacki izin vermedi..

16.Dakika Trabzonspor, Liverpool karşısında etkili bir futbol ortaya koyuyor... Geride kalan dakikalarda topa daha çok sahip olan takım Trabzonspor...

21.Dakika Umut ceza sahası dışından kaleyi yokladı top kaleci Pepe Reina'da kaldı...

23.Dakika Umut ceza sahasında topla buluştu, pasını çıkarmak istedi ancak Liverpool defansı araya girdi ve topu uzaklaştırdı

25.Dakika Liverpool tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı.... Fábio Aurélio'nun kullandığı serbest vuruş üstten dışarı çıktı

27.Dakika Selçuk kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı doğrudan kaleye giden topu Reina kontrol etti

30.Dakika Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Colman müsait durumundaki Umut'a pasını veremedi...

34.Dakika Serkan'ın pas hatasında Selçuk tam zamanında araya girdi ve tehlikenin doğmasını önledi...

37.Dakika Liverpool'un kullandığı köşe vuruşunda Jamie Carragher'in yaptığı hareket faul...

40.Dakika Burak çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı... Burak'ın vuruşu üstten dışarı çıktı...

45.Dakika Orta alanda Ceyhun'dan sekip rakibe giden top sonrası ceza sahamıza sol çapraza atılan pasla buluşan Babel'in vuruşu uzak köşeden ağlara gitti..





İKİNCİ DEVRE



46.Dakika İkinci yarıda ilk düdük çaldı... Başarılar Trabzonspor...

47.Dakika Torres ceza sahası dışından çok sert vurdu Onur topu zorlukla çıkardı...

49.Dakika Liverpool ikinci devreye çok hızlı başladı... Bu sefer Poulsen ceza sahası dışından kaleyi yokladı top üstten dışarı çıktı



Penaltı



51.Dakika Lucas ceza sahasına girmek isterken Serkan'ın müdahalesi ile yerde kaldı... Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi

Jo Cole'nun kullandığı penaltı atışını Onur kurtardı...

55.Dakika Trabzonspor'da oyuncu değişikliği... Burak oyundan alınırken Alanzinho oyuna girdi

58.Dakika Milan Jovanovic ceza sahasına girdi şutunu çekti Onur bu şutta da başarılı...

59.Dakika Umut, Liverpool defansının arkasına çok iyi sarktı kaleci Reina ile karşı karşıya kaldı vuruşunda top Reina'ya çarpıp kornere çıktı

60.Dakika Ceyhun ceza sahası dışından sert vurdu top defanstan geri döndü...

61.Dakika Fábio Aurélio'nun kullandığı serbest vuruş Onur'un kontrolünde dışarı çıktı...

62.Dakika Sağ kanattan yapılan ortada Torres topa çok iyi yükseldi kafa vuruşunda kaleci Onur mükemmel uzandı ve topu kontrol etti

66.Dakika Colman'ın kullandığı köşe vuruşunda Umut çok iyi yükseldi ama topa dokunamadı...

70.Dakika Cole ceza sahası dışından önünü boşalttı şutunu çekti... Cole'nun vuruşu çok etkisiz...

72.Dakika Rodrigez'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği yerden pasta Lucas'tan önce Egemen topu kornere gönderdi..

76.Dakika Trabzonspor'da oyuncu değişikliği... Colman oyundan alınırken Giray oyuna girdi...

82.Dakika Ceyhun'un kullandığı serbest vuruş baraja çarpıp kornere çıktı... Kullanılan köşe vuruşunda Teofilo'nun hareketi faul...

85.Dakika Ceyhun yine uzaktan denedi ama yine etkisiz bir vuruş...

86.Dakika Trabzonspor'da oyuncu değişikliği... Umut oyundan alınırken Yattara oyuna girdi

90.Dakika Karşılaşmada son düdük çaldı...









