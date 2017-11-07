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Spor

"Fenerbahçe-Galatasaray U17 maçının olaylı hakeminin görevine son verildi" iddiası

Onur Mert, Fenerbahçeli futbolcunun oldukça sert faulüne sarı kart göstermişti

07 Kasım 2017 14:28

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın U17 takımları arasında oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı rakip oyuncuya oldukça sert faul yapan Fenerbahçeli futbolcuya sarı kart veren hakem Onur Mert'in görevine son verileceği iddia edildi.

Merkez Hakem Kurulu’nun, U17 Ligi’nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki skandal kararıyla gündeme oturan hakem Onur Mert’in kariyerini sonlandırma kararı aldığı ileri sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre, sosyal medyada büyük tepki toplayan hakem Mert’in, Merkez Hakem Kurulu ve Süper Lig hakemleriyle ilgili kullandığı ifadelerin ortaya çıkmasının ardından MHK’dan flaş bir karar alındı.

MHK, Elit U17 Ligi’nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki uçan tekmeye sarı kart vermesi ve hakem camiasına yönelik ağza alınmayacak sözler sarfetmesi nedeniyle genç hakemin kariyerini bitirme kararı aldı.

Genç hakem tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kendime tarafsız bir sayfa açtım. Bu camiaya girdikten sonra Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus hocalarımın ne kadar değerli ve mükemmel birer insan olduklarını görünce onların yolundan ilerlemeye karar verdim” demişti.

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