Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Erwin Koeman yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Daha sonra idman sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivetliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI