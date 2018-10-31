T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

31 Ekim 2018 18:23

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Erwin Koeman yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Daha sonra idman sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı lacivetliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Fenerbahçe Spor Toto Süper LigTürk Telekom Stadyumunda GalatasarayErwin KoemanDahaDarSarıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24