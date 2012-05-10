Fenerbahçe-Galatasaray maçı 1 saat ileri alınsın

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu’na bir mektup göndererek, Fenerbahçe-Galatasaray maçının 1 saat ileri alınmasını talep etti. Perakendeciler, bir gün sonra Anneler Günü olduğu için alışverişin etkileneceğini düşünüyor.



Perakendeciler ve alışveriş merkezleri, cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak Süper Final maçının daha geç saate alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na talepte bulundu.

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği’nin (AMPD) Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Mehmet Nane imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen mektupta, Anneler Günü’nden bir gün öncesine denk gelen Süper Final maçı nedeniyle alışverişin düşeceği ve perakendecilerin cirolarını arttırma beklentilerinin zora gireceği vurgulandı.

Vatan'ın haberine göre, mektupta maçın başlama saatinin en azından 20.00’ye çekilmesi istenirken, bu 1 saatlik farkın bile alışverişin canlanmasına katkısı olacağı belirtildi. AMPD, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek cevabı bekliyor.

Dün bir kez de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Perakende Meclisi Başkanı olarak aynı mektubu Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiğini söyleyen Mehmet Nane, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında ilk mektubu birkaç hafta önce Futboldan Sorumlu Devlet Bakanı Suat Kılıç’a yazdık. Sayın Bakan bize, ‘Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir kurum. Kendilerine öyle bir görüş bildirmemiz doğru olmaz. Siz doğrudan onlarla temasa geçin’ yanıtını verdi. Bunun üzerine önce AMPD adına federasyona mektup yazdık ve final maçının Cumartesi gününe denk gelmesinin ve saat 19.00’da oynanmasının alışveriş trafiğine ciddi darbe vuracağını bildirdik. En azından saat 20.00 veya 21.00’e almalarını talep ettik” diye konuştu.

Final maçının saat 19.00’da olmasının alışveriş merkezlerinin saat 17.00’da boşalması anlamına geldiğini kaydeden Nane, “Maç saat 19.00’da olursa alışverişin geçen yıla göre artması çok zor. En azından 1 saat bile ileri alınsa ciddi anlamda rahatlama sağlar. Federasyona da en azından saat 20.00’a almalarını rica ettik. Şimdi cevap bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Süper Final’de Fenerbahçe ve Galatasaray, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Maçın tarihi 12 Mayıs olarak belirlendi çünkü 16 Mayıs’ta Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası maçı var. Bu maçta da Fenerbahçe ve Bursaspor, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.



Geçen yıl 790 milyon lira harcandı



Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, geçen yıl Anneler Günü haftasında kredi kartıyla 790 milyon liralık harcama yapıldı. BKM verilerine göre 7-9 Mayıs 2011 tarihleri arasında BKM takasında gerçekleştirilen işlem adedi 8 milyon 475 bin 366 olarak kaydedildi. Bu işlemlerin ciro olarak tutarı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 16 oranında artış göstererek 790 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde en çok alışverişin yapıldığı şehir yine İstanbul oldu. İstanbul’un ardından, İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep bu yıl Anneler Günü alışverişinde bir önceki haftaya göre en yüksek ciro artışını yapan diğer şehirler oldu.