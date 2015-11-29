Fenerbahçe: Galatasaray hükmen yenik sayılmalı

Fenerbahçe, dün Galatasaray ile oynanan kadın basketbol maçında Sarı-kırmızılı oyuncu Kizer'in oynatılmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Galatasaray'ın hükmen yenik sayılması hukuki bir zorunluluktur" dendi.

İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

27.11.2015 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı ile oynanan lig maçı öncesinde rakip takım oyuncusu Kizer’in müsabakada oynama uygunluğu bulunmadığına ilişkin itirazda bulunulmuştur.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yürürlüğe konulan TBF Sicil Yönergesi, birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcunun ilk tescilinde kullanacakları vatandaşlık hususunda sporcunun beyanını esas olarak kabul etmektedir. Söz konusu düzenlemenin devamında ise birden fazla vatandaşlık hakkına sahip oyuncuların, ilk tescil oldukları vatandaşlıklarına bağlı olarak işlemlerinin sürdürüleceği ve bunun hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği öngörülmüştür.

Bu düzenlemeye uygun şekilde Galatasaray Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Kizer, ilk tescili anında Bosna Hersek pasaportunu TBF’ye sunmuş ve Bosna Hersek vatandaşlığına bağlı olarak işlemleri sürdürülerek Avrupalı Oyuncu Statüsüne alınmıştır. Nitekim bu oyuncu KBSL’nin 5. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi’ne karşı Avrupalı Oyuncu Statüsü’nde oynamıştır.

TBF Sicil Yönergesi’nin düzenlemeleri gereğince, Kizer’in tescil anında beyanı tahtında tercih ettiği vatandaşlığı olan Bosna Hersek vatandaşlığına uygun şekilde işlemlerin sürdürülmesi bir gerekliliktir. Bu sebeple Bosna Hersek vatandaşı olarak lisans işlemlerinin yapılması, Bosna Hersek vatandaşlığı gereği Avrupalı Statüsünde oynayabilmesi için TBF tarafından öngörülen uygunluk kriterlerini sağlaması ve bunları sağlayana kadar lisans işlemlerinin sonuçlandırılmaması (Lisansın askıda olması) bir zorunluluktur. TBF’nin kendisi tarafından yürürlüğe konmuş bir yönergesindeki, söz konusu uygunluk kriterlerini sağlayamayan oyuncuya kolaylık sağlamak adına, yönergeye aykırı ve yasak olmasına rağmen oyuncunun ilk tescil anında beyan ettiği vatandaşlığını değiştirmesine izin verebilmesi mümkün değildir.

Gelinen süreçte, ilk tescilinde beyan ettiği vatandaşlığa (Bosna Hersek vatandaşlığına) bağlı olarak işlemlerini sürdürmek ve bu işlemler gereği aranan gerekli kriterleri sağlamak zorunda olan Kizer’in bu kriterleri sağlayana kadar KBSL’de oynama uygunluğu bulunamayacağından, TBF’nin bu oyuncunun lisansını askıya alması gerekmektedir. Keza TBF’nin KBSL’de oynama uygunluğunun bulunmayan bu oyuncuyu, KBSL maçlarında oynatan Galatasaray Spor Kulübü Kadın Bayan Basketbol Takımının, bu oyuncuyu oynattığı tüm müsabakalarda hükmen yenik sayılmasına karar vermesi de hukuki bir zorunluluktur.

Kulübümüz tarafından bu hususta her türlü hukuki başvuru hakkı TBF nezdinde kullanılmış olup, TBF’nin konuya ilişkin kararları beklenmektedir.