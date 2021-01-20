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Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

20 Ocak 2021 22:53

Süper Lig'de 8 haftanın maç programı açıklandı. Ligin 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta oynanacak.

Buna göre 22. haftanın kritik 90 dakikasında Beşiktaş ile Trabzonspor, 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta

Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Fenerbahçe-Galatasaray maçı ise 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak.

Süper Lig'in 27. haftasında da Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Bu zorlu 90 dakika, 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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