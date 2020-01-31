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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Dev derbi 23 Şubat Pazar günü oynanacak

31 Ocak 2020 17:30

TFF, Süper Lig'de 21, 22 ve 23. hafta programlarını açıkladı. 23'üncü haftada oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şu şekilde:

21. hafta

7 Şubat Cuma

  • 20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

8 Şubat Cumartesi

  • 14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor
  • 17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
  • 17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
  • 20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

9 Şubat Pazar

  • 13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor
  • 16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir
  • 19.00 Kasımpaşa - Galatasaray

10 Şubat Pazartesi

  • 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

22. hafta

14 Şubat Cuma

  • 20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

15 Şubat Cumartesi 

  • 14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
  • 17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe
  • 20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

16 Şubat Pazar

  • 13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği
  • 16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
  • 19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor

17 Şubat Pazartesi

  • 20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
  • 20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

23. hafta

21 Şubat Cuma

  • 20.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

22 Şubat Cumartesi

  • 14.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor
  • 17.00 Göztepe - Gaziantep FK
  • 20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

23 Şubat Pazar

  • 13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
  • 16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
  • 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

24 Şubat Pazartesi

  • 20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
  • 20.00 Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor

24. hafta

28 Şubat Cuma

  • 20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

29 Şubat Cumartesi

  • 14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa
  • 17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
  • 20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

1 Mart Pazar

  • 13.30 Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
  • 16.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
  • 19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

2 Mart Pazartesi

  • 20.00 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
  • 20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK

25. hafta

6 Mart Cuma

  • 20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

7 Mart Cumartesi

  • 14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor
  • 17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
  • 17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
  • 20.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor

8 Mart Pazar

  • 13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor
  • 16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor
  • 19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

9 Mart Pazartesi

  • 20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

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