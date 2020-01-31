Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'de 21, 22 ve 23. hafta programlarını açıkladı. 23'üncü haftada oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şu şekilde:
21. hafta
7 Şubat Cuma
- 20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
8 Şubat Cumartesi
- 14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor
- 17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
- 17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
- 20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
9 Şubat Pazar
- 13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor
- 16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir
- 19.00 Kasımpaşa - Galatasaray
10 Şubat Pazartesi
- 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
22. hafta
14 Şubat Cuma
- 20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
15 Şubat Cumartesi
- 14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
- 17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe
- 20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
16 Şubat Pazar
- 13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği
- 16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
- 19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor
17 Şubat Pazartesi
- 20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
- 20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
23. hafta
21 Şubat Cuma
- 20.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
22 Şubat Cumartesi
- 14.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor
- 17.00 Göztepe - Gaziantep FK
- 20.00 Beşiktaş - Trabzonspor
23 Şubat Pazar
- 13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
- 16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
- 19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
24 Şubat Pazartesi
- 20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
- 20.00 Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor
24. hafta
28 Şubat Cuma
- 20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
29 Şubat Cumartesi
- 14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa
- 17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
- 20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
1 Mart Pazar
- 13.30 Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
- 16.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
- 19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
2 Mart Pazartesi
- 20.00 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
- 20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK
25. hafta
6 Mart Cuma
- 20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
7 Mart Cumartesi
- 14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor
- 17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
- 17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
- 20.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor
8 Mart Pazar
- 13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor
- 16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor
- 19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
9 Mart Pazartesi
- 20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor