Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 23. haftasındaki iki kritik maçın hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarının hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu.

23 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. 22 Şubat Cumartesi günkü Beşiktaş-Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig’de haftanın hakemleri

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan.