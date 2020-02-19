Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 23. haftasındaki iki kritik maçın hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarının hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu.
23 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. 22 Şubat Cumartesi günkü Beşiktaş-Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig’de haftanın hakemleri
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan.