Fenerbahçe Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

T24 -

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada göre, Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Alex Taşçıoğlu yapacak.Türk Telekom Arena'da saat 19.30'da başlayacak dev maçın 4. hakemi ise Mustafa Kamil Abitoğlu.Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor'un 7 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla yapacağı karşılaşma için bordo-mavili ekibin, 14. haftada Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma 14 Aralık Çarşamba gününe ertelenmişti.Süper Lig'de 14. haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:18.00 Eskişehirspor-Medical Park Antalyaspor: Serkan Çınar18.00 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: Süleyman Abay19.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus18.00 Samsunspor-Kayserispor: Suat Arslanboğa18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Mersin İdmanyurdu: Abdullah Yılmaz18.00 Ankaragücü-Bursaspor: Barış Şimşek20.30 Orduspor-Sivasspor: Özgür Yankaya20.30 Manisaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım