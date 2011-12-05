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Spor

Fenerbahçe Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Çarşamba günü Türk Telekom...

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Çarşamba günü Türk Telekom Arena'da yapılacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada göre, Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Alex Taşçıoğlu yapacak.

Türk Telekom Arena'da saat 19.30'da başlayacak dev maçın 4. hakemi ise Mustafa Kamil Abitoğlu.

Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor'un 7 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla yapacağı karşılaşma için bordo-mavili ekibin, 14. haftada Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma 14 Aralık Çarşamba gününe ertelenmişti.

Süper Lig'de 14. haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

7 Aralık Çarşamba:

18.00 Eskişehirspor-Medical Park Antalyaspor: Serkan Çınar
18.00 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: Süleyman Abay
19.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

8 Aralık Perşembe:

18.00 Samsunspor-Kayserispor: Suat Arslanboğa
18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Mersin İdmanyurdu: Abdullah Yılmaz
18.00 Ankaragücü-Bursaspor: Barış Şimşek
20.30 Orduspor-Sivasspor: Özgür Yankaya
20.30 Manisaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım


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