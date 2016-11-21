Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'la oynadıkları derbi maçta ikisi zorunlu üç değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'nin iki önemli ismi Mehmet Topal ve Jeremain Lens, derbide takımlarını yalnız bıraktı.

Chahechouhe 2 hafta sonra yedek

Advocaat, son iki haftada alınan farklı galibiyetlere 2 gol, 1 asistle katkı yapan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'yı yedek kulübesine oturttu.

Son iki haftada ilk 11'de başladığı Kardemir Karabükspor'a ve Akhisar Belediyespor ağlarını birer kez havalandıran Faslı futbolcu, derbide yerini Alper Potuk'a bıraktı.

Alper Potuk'un ikinci dalyası

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, Spor Toto Süper Lig'de 200. maçını Galatasaray derbisinde oynadı.

Alper, 2009 yılında ilk kez forma giydiği Süper Lig'de ikinci dalyasını derbide yaptı. Tecrübeli futbolcu Eskiheşirspor'da 106, Fenerbahçe'de ise 94 Süper Lig maçında görev aldı.

İki takım oyuncuları da 15 Temmuz Derneği'nin "15 Temmuz'u Unutmayacağız" yazılı pankartını birlikte taşıyarak sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Gregory van der Wiel de kadroda bulunmadı.

Demba Ba tribünde

Beşiktaş'ın eski forveti Senegalli futbolcu Demba Ba, derbiyi izleyenler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Sow'un yakın arkadaşı olan Ba, karşılaşmayı tribünden takip etti.