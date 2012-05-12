FB-GS derbisinde ses bombası patladı!

Fenerbahçe Universal'in genç voleybolcu Cansu tam servisi atıyordu ki, inanılmaz bir patlama duyuldu. Cansu kendisini yere attı. Sahadaki bütün oyuncular kaçıştılar.

Tribünler karıştı

Şimdi herkes soruyor:

- Bu ses bombalarını o salona kim soktu?

- Sokulmasına nasıl izin verildi, görülmedi mi?

- O ses bombalarını atanlar salondaki kameralara yakalandı mı?

- Cumartesi oynanacak derbi öncesinde bu bir provakasyon mu?

Maçın sonucunda Galatasaray finale kaldı ancak bu soruların da cevabı aynı zamanda ortada kaldı.

Kupa olaylı başladı

Voleybol Teledünya Bayanlar Türkiye Kupası yarı finalin derbi maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Teledünya Türkiye Kupası'nın derbi maçına Fenerbahçe Universal bayan takımı, maça federasyona tepki amaçlı olarak profesyonel kadro dışındaki genç takım kadrosuyla çıktı.

Karşılaşmanın başlamasıyla iki takım taraftarları arasında küfürleşmeler oldu. Taraftarlar oyun alanına patlayıcı maddeler atınca, hakemler skor 6-6 iken maçı tatil ederek içeri girdi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda görev yapan 772 emniyet görevlisi, olayları önlemek için iki takımın da taraftarlarını salondan boşalttı. 50 dakika duran maçı, emniyet sağlanınca hakemler tekrar başlattı.

Fenerbahçe Universal genç kadroyla oynarken, Galatasaray da yedeklerini sahaya sürdü. Çekişmeli geçen maçın ilk setinin ikinci teknik molasından sonra Galatasaray Calderon'u oyuna alınca, sarı-kırmızılılar ilk seti 25-17 kazandı.

İkinci seti 25-9, son seti de 25-15 kazanan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrılarak Teledünya Türkiye Kupası'nda finale çıkan ilk ekip oldu.

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu xxx, Ramazan Çevik xxx

Fenerbahçe Universal: Ezgi, Merve, Nil, Cansu, Yaren, Gamze, (Erçe, Melis, Lara, Çağla, Petek, Derya)

Galatasaray: Gamze, Miletic, Nilay, Seray, Deniz, Aslı (Derya, Calderon, Funda)

Setler: 17-25, 9-25, 15-25