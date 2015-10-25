Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden galip çıkmadı: 1-1

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, 381. kez karşı karşıya geldi. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan maçta Diego Ribas'ın 37'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray'ın beraberlik golünü Olcan Adın 83'üncü dakikada attı.

Derbide berabere kalan Fenerbahçe ve Galatasaray 18 puanla, bir maç eksiği olan Beşiktaş'ın ardından 2. ve 3. sırada yer aldı.

Fenerbahçe-Galatasaray



STAT: Şükrü Saracoğlu

SAAT: 19:00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: Lig TV

SAKATLAR: Volkan Şen (F.Bahçe), Hamit Altıntop (G.Saray)

CEZALI: Yok

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Ba, Kjaer, Caner, Souza, Mehmet Topal, Nani, Markovic, Diego, Van Persie

YEDEKLER: Fabiano, Şener, Kadlec, Meireles, Ozan, Alper, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Bilal, Selçuk, Podolski, Sneijder, Yasin, Umut

YEDEKLER: Cenk , Rodriguez, Burak , Sinan , Semih , Olcan , Denayer

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray'ın otelinde taraftar coşkusu



Galatasaray taraftarları, Balmumcu'da kulüp başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelde kamp yapan takımlarına büyük destek verdi. Öğle saatlerinde otelin önüne gelen taraftarlar, takımlarını coşkulu tezahüratlarla Kadıköy'e uğurladı.

Sneıjder üçlü çektirdi



Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, kamp yaptıkları otelin önüne gelip tezahürat yapan taraftarların çağrılarını karşılıksız bırakmadı ve balkona çıkıp üçlü çektirdi.

Ezeli rekabette 381. randevu



Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün tarihleriyle 381. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 106 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 380 maçtan 144'ünü kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 122 kez galip geldi. İki takım 114 maçta ise eşitliği bozamadı. Sarı Kanaryalar'ın attığı 528 gole, "Cim Bom" 480 golle karşılık verdi.

Ligde 117. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 58. sezonunu geçiren lig tarihinde 116 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 48-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 35 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 150 gole, sarı-kırmızılılar 115 golle karşılık verdi.

Son 3 sezonda ev sahipleri kazandı



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Lig'de son 3 sezonda yapılan maçları ev sahibi takımlar kazandı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 2-0, geçen sezon 1-0 galip geldi. Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 1-0, geçen sezon da 2-1'lik skorlarla 3 puan elde etti.

Ekim ayında Fenerbahçe 12-5 üstün



Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün yapacakları derbi maçla ekim ayında 31. kez karşılaşacak. Taraflar, 106 yıllık tarihlerinde geride kalan 380 maçtan 30'unu ekim ayında oynadı. Fenerbahçe, ekim ayındaki randevularda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Ekim ayında Fenerbahçe 12, Galatasaray 5 kez galip geldi, 13 maç da berabere sonuçlandı. Ekim ayında Fenerbahçe 42, Galatasaray ise 33 gol attı. İki takım, ekim ayında son maçlarını geçen sezon Türk Telekom Arena'da yaptı. 18 Ekim 2014 tarihindeki lig maçını ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.



Bu sezonki kadrolarda 8 futbolcu gol attı



Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, iki takımın bu sezon kadrolarda bulunan futbolcular içinde 8'i rekabette gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da Selçuk İnan (3), Wesley Sneijder (3), Hakan Kadir Balta (2), Umut Bulut (2) ve Burak Yılmaz, Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk derbide gol attı.



Heyecanı iki takımda yaşayanlar



Fenerbahçe ile Galatasaray bu sezonki kadrolarında bulunan toplam 4 futbolcu, her iki takımda da oynadı. Fenerbahçeli Mehmet Topal ve Caner Erkin daha önce Galatasaray'da, Galatasaraylı Burak Yılmaz ve Olcan Adın ise önceki yıllarda Fenerbahçe'de forma giydi.



Umut Bulut'un Fenerbahçe'ye 8 golü var



Galatasaraylı Umut Bulut, Fenerbahçe filelerine kariyeri boyunca geçmişte farklı formalar altında resmi maçlarda 8 gol kaydetti. Umut Bulut, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere, MKE Ankaragücü'nde oynadığı dönemde 2,Trabzonspor formasıyla 4, Galatasaray'da ise 2 kez Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Golcü futbolcu, 2012-2013 sezonu başında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında 2 gol atarak, takımının 3-2'lik skorla kupayı müzesine götürmesinde başrolü oynadı.