Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 20:00'de

Dünyanın en büyük rekabetlerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bugün oynanıyor. 20:00'de başlayacak derbiyi FIFA kokartla hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Dünyanın en önemli karşılaşmalarından sayılan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak.

Galatasaray, 22 Aralık 1999'dan bu yana, bir başka deyişle 17 yıldır Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlayamadı.

Maç iki takım arasındaki 384'üncü karşılaşma olacak.

Saat 20.00'de başlayacak maçta Fenerbahçe Kadıköy'deki galibiyet serisini sürdürmek, Galatasaray ise 17 yıllık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Ayrıca deplasman yasağının kalkmasıyla, bu karşılaşmada sarı kırmızılı taraftar da tribünlerde yerini alacak.