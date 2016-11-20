T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 20:00'de

Dünyanın en büyük rekabetlerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bugün oynanıyor. 20:00'de başlayacak derbiyi FIFA kokartla hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

20 Kasım 2016 18:36

Dünyanın en büyük rekabetlerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bugün oynanıyor. 20:00'de başlayacak derbiyi FIFA kokartla hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Dünyanın en önemli karşılaşmalarından sayılan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak.

Galatasaray, 22 Aralık 1999'dan bu yana, bir başka deyişle 17 yıldır Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlayamadı.

Maç iki takım arasındaki 384'üncü karşılaşma olacak.

Saat 20.00'de başlayacak maçta Fenerbahçe Kadıköy'deki galibiyet serisini sürdürmek, Galatasaray ise 17 yıllık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Ayrıca deplasman yasağının kalkmasıyla, bu karşılaşmada sarı kırmızılı taraftar da tribünlerde yerini alacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DünyanınFenerbahçe-GalatasarayFIFACüneytKadıköySaraçoğluAralıkFenerbahçeFenerbahçe KadıköyGalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24