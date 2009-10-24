Fenerbahçe Galatasaray

Turkcell Süper Lig'in lideri Fenerbahçe ile ikinci sıradaki Galatasaray, pazar günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maç öncesi ilk 11'ler netlik kazandı.





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İki ezeli rakip arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Derbi maçta hakem Bünyamin Gezer görev yapacak. Gezer'in yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve Tarık Ongun yapacak.

Fenerbahçe cephesi

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Steaua Bükreş'i yenerek, derbi maç öncesi moral kazanan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısında kendi saha ve seyircisi önünde galibiyet almayı hedefliyor.

Geçen hafta Gaziantepspor'a yenilerek, bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden sarı-lacivertliler, derbi maçı kazanarak, liderliğini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen ve dünkü antrenmanda takımla çalışmalara başlayan Alex ve Güiza'nın derbi maçta oynaması bekleniyor. Steaua Bükreş maçında sol ayağına darbe alan ve dünkü antrenmana katılmayan Kazım'ın ise çekilen röntgeninde önemli bir bulguya rastlanmadığı, bu akşam takımla çalışacak milli futbolcunun da Galatasaray karşısında oynayabileceği bildirildi.

Sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Steaua Bükreş maçında forma giyemeyen Semih'in de bu akşam yapılacak son antrenmana katılacağı açıklandı.

Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Deivid, maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde derbi maç öncesi 3'er sarı kartı bulunan Alex, Güiza, Cristian ve Gökhan ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'nin derbi maçtaki muhtemel 11'i şöyle:



Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Önder, Roberto Carlos, Kazım, Cristian, Emre, Dos Santos, Alex, Güiza.

Galatasaray cephesi

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Dinamo Bükreş'i farklı yenen Galatasaray ise ezeli rakibi ile yapacağı karşılaşmayı da kazanarak, deplasmandaki 10 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Kadiköy'de alacağı galibiyetle liderlik koltuğuna da oturmanın planlarını yapan sarı-kırmızılıların, sakatlığı süren Emre Aşık dışında eksiği yok.

Sarı-kırmızılılarda 3'er sarı kartı bulunan Keita, Mustafa ve Baros, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında şu 11'le mücadele etmesi bekleniyor:



Franco, Sabri, Servet, Gökhan, Hakan, Mustafa, Ayhan, Keita, Arda, Kewell, Baros (Nonda).

360 basın mensubu görev alacak

Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçına basın mensupları da büyük ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 10, Türkiye'den 335 ve yurt dışından da 15 olmak üzere toplam 360 gazetecinin karşılaşmada görev yapacağı bildirildi.



Teknik direktörler ve spor yorumcuları ne dedi



Werner Lorant

Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında Fener her zaman favoridir ve kazanması normal bir sonuçtur. Biz Galatasaray’ı 6-0 yendikten sonra yönetim bu skorla kot pantolon bile üretti, çok abarttı. O yüzden de sonra başarısız olduk. Umarım bu kez de kazanırlar ama galibiyeti fazla abartmadan yollarına devam ederler.

Hıncal Uluç (Milliyet)

Aslında normal koşullarda Galatasaray'ın maçı kazanması gerekir.Çünkü öyle bir kadroya sahip... Galatasaray mutlaka gol atar, bundan şüphem yok. Çünkü Fenerbahçe savunması da mükemmel değil... Fakat Rijkaard'ın takımı savunmada aptalca oynarsa, 4 farklı öne geçmesi dahi birşey ifade etmez. Fenerbahçe maçının 60. dakikasında 4-0, bu Galatasaray'a yetmez. O maç 5-4 biter. Ama savunmada kötü olduğu için değil, aptalca oynadığı için.



Ahmet Çakar (SABAH)

Yıllardır Fenerbahçe için en rahat derbiler Kadıköy'de Galatasaray'a karşı oynanan maçlar oluyor. Bu sefer de böyle mi olacak, bilemiyoruz. Çünkü bu tip derbilerde form durumu ne olursa olsun, sakat ve cezalı oyuncular kimler olursa olsun, sonucu önceden kestirebilmek mümkün olamıyor. Belki de futbolun ve de özellikle derbilerin en keyifli yanı bu. Galatasaray'a bakıyoruz; çok önemli bir ofansif gücü var. Gol ve gol pozisyonu bulmakta hiç zorlanmıyorlar. Ama Galatasaray'a güvenmek mümkün değil. O kadar kolay gol yiyip o kadar kolay pozisyon veriyorlar ki; üst düzey bir takımın sahip olmaması gereken bir istatistikleri var. Diğer bir deyimle Galatasaray yakaladıklarını atıp verdiklerini yemediği takdirde maçlarını rakip kim olursa olsun farklı kazanabiliyor.

Haşmet Babaoğlu (SABAH)

Galatasaray'ın orta sahası bana göre zayıf. Eğer Fenerbahçe Keita'yı durdurabilirse maçı 2-1 alır.

Sergen Yalçın

G.Saray’ın Kadıköy’de işi bir hayli zor olacak. F.Bahçe Antep’te kazanmasına yetecek futbolu oynadı ana futbolun 90 dakika olduğunu unuttu ve önemli bir ders aldılar. F.Bahçe rakibi Galatasaray’a oranla daha disiplinli bir takım.

Erman Toroğlu (HÜRRİYET)

Galatasaray enteresan bir takım… Fenerbahçe’yi Şükrü Saracoğlu’nda yenebilir. Ama tam tersi olur, rakibinden fark da yiyebilir. Fenerbahçe bu maça çok dikkat etmeli. Neticesinde maç 4-4 bitebilir.

Ömer Üründül (SABAH)

Derbide avantajlı durumda olan takım Fenerbahçe… Rijkaard başarılı bir sonuç almak istiyorsa ısrar ettiği düzen ve sistemden vazgeçmeli çünkü ilerideki 4 oyuncu defansa yardım edemiyor. Bu durumda rakiplerin oyuna ağırlık koyduğu bölümlerde G.Saray sadece altı isimle savunma yapabiliyor.

Levent Tüzemen (SABAH)

Rijkaard'dan sonra G.Saraylı taraftarlardan büyük bir beklenti var. Ben Galatasaray'ın geçen derbilere oranla Kadıköy'de daha iyi oynayacağını daha aktif olacağını ve yenilmeyeceğine düşünüyorum. Gollü bir derbi bekliyorum. Maçın 2-2 biteceğini inanıyorum.

Şansal Büyüka (LİG TV)



Derbinin ne olacağını bilemem. Bildiğim tek şey bu maç 0-0 bitmez. G.Saray daha yaratıcı, F.Bahçe ise daha disiplinli oynuyor. G.Saray da Arda’nın Fenerbahçe’de ise Semih’in toplanması gerekiyor. Kimin kazanacağının belli olmadığı bol gollü bir maç bekliyorum.



Rıdvan Dilmen (MİLLİYET)

Fenerbahçe’yi şimdi çok yoğun iki maç bekliyor. Ardından Galatasaray derbisi var. Alex ve Lugano’nun durumları soru işareti. Fenerbahçe ne yapacak edecek bu iki oyuncuyu derbiye yetiştirecek. Aksi halde ibre Galatasaray’a döner. Hücum silahları çok olan Galatasaray, Fenerbahçe savunmasının açıklarını fazlasıyla değerlendirir.

Gürcan Bilgiç (FOTOMAÇ)

Bugüne kadar seyrettiğimizden daha farklı iki takım izleyeceğiz. Mücadele eden, agresif, maçı isteyen ve rakibi hataya zorlayan bir F.Bahçe olacak sahada. Alex de bu derbiye yetişiyor. Bu nedenle G.Saray’ın işi kolay değil. Hem Saracoğlu’nun atmosferi hem de F.Bahçe’nin tavrı G.Saray’ı kontrollü oynamaya zorlayacaktır. Çok gollü bir maç bekleniyor. Ama duran topların skoru belirlemesi muhtemel. Saracoğlu’nun atmosferinde 10 senedir bildiğini unutan bir G.Saray takımı var. Bu sene de farklı değiller. G.Saray için en iyi sonuç beraberlik olur.

Selçuk Yula (FOTOMAÇ)

Nihayet beklenen hafta geldi çattı. Derbinin ilk ayağı Kadıköy'de. Hafta içinde defalarca sorulacak olan "Kim kazanır?" sorusunun yanıtını ilk önce sizlerle paylaşayım. Banko Fenerbahçe.

Bülent Tulun (FOTOMAÇ)

İKİ takımın da derbiye kadar puan kaybetmeyecekleri öngörülürken arka arkaya yitirilen puanlar derbiyi stresten uzaklaştırdı. Galatasaray cephesi sakatsız ve rakibine göre daha moralli. Oyunun kaderini değiştirebilecek fazla sayıda oyuncusu mevcut. Yedek kulübesi zengin. Rijkaard’ın formda olması halinde erken gol bulabilme olasılığı yüksek. Fenerbahçe tarafında evde oynamanın avantajı büyük. Alex ve Semih en büyük kozlar. Savunmada Lugano-Bilica ikilisi bir sakarlık yapmazsa şanslı Fenerbahçe olur. Keita-Carlos düellosu merakla bekleniyor.



Derbide tansiyon yüksek oluyor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 18'i lig, 6'sı da Türkiye Kupası olmak üzere son 24 randevusunda hakemler toplam 21 kırmızı, 138 de sarı kart kullandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın yapılacak Turkcell Süper Lig maçı için geriye sayım sürerken, ezeli rakipler arasındaki son karşılaşmalarda gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

Ezeli rakiplerin 18'i lig, 6'sı da Türkiye Kupası olmak üzere son 24 randevusunda hakemler toplam 21 kırmızı, 138 de sarı kart kullandı.

Öte yandan, ezeli rakipler arasında Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda yapılan son 6 maçta hakemler toplam 10 kırmızı, 40 da sarı kart çıkardı.

Bu arada, taraflar arasındaki son randevu olaylı geçti. Ali Sami Yen Stadı'nda geçen sezonun ikinci yarısında yapılan ve 0-0 biten lig maçının uzatma bölümünde iki takım oyuncuları arasında çıkan kavganın ardından hakem Fırat Aydınus ezeli rakiplerin 2'şer oyuncusuna kırmızı kart gösterdi.





Son 24 maç

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 24 maçta hakemlerin gösterdiği kartların sezonlara göre dağılımı şöyle:

2000-2001:

Galatasaray - Fenerbahçe: 0 - 0 (10 sarı)

Fenerbahçe - Galatasaray: 2 - 1 (5 sarı)

Fenerbahçe - Galatasaray: 4 - 4 (Pen.7-6) (Türkiye Kupası) (8 sarı)

2001-2002:

Galatasaray - Fenerbahçe: 2 - 0 (5 sarı)

Fenerbahçe - Galatasaray: 1 - 0 (4 kırmızı, 5 sarı)



2002-2003:

Fenerbahçe - Galatasaray: 6 - 0 (2 kırmızı, 5 sarı)

Galatasaray - Fenerbahçe: 2 - 0 (5 sarı)

2003-2004:

Galatasaray - Fenerbahçe: 2 - 2 (1 kırmızı, 4 sarı)

Fenerbahçe - Galatasaray: 2 - 1 (1 kırmızı, 2 sarı)

2004-2005:

Galatasaray - Fenerbahçe: 1 - 0 (1 kırmızı, 3 sarı)

Galatasaray - Fenerbahçe: 5 - 1 (Türkiye Kupası) (4 sarı)

Fenerbahçe - Galatasaray: 1 - 0 (5 sarı)

2005-2006:

Galatasaray - Fenerbahçe: 0 - 1 (1 kırmızı, 3 sarı)

Fenerbahçe - Galatasaray: 2 - 1 (Türkiye Kupası) (7 sarı)

Galatasaray - Fenerbahçe: 3 - 2 (Türkiye Kupası) (7 sarı)

Fenerbahçe - Galatasaray: 4 - 0 (1 kırmızı, 6 sarı)

2006-2007:

Fenerbahçe - Galatasaray: 2 - 1 (7 sarı)

Galatasaray - Fenerbahçe: 1 - 2 (7 sarı)

2007-2008:

Fenerbahçe - Galatasaray: 2 - 0 (1 kırmızı, 6 sarı)

Fenerbahçe - Galatasaray: 0 - 0 (Türkiye Kupası) (1 kırmızı, 7 sarı)

Galatasaray - Fenerbahçe: 2 - 1 (Türkiye Kupası) (4 kırmızı, 11 sarı)

Galatasaray - Fenerbahçe: 1 - 0 (2 sarı)

2008-2009:

Fenerbahçe - Galatasaray: 4 - 1 (10 sarı)

Galatasaray - Fenerbahçe: 0 - 0 (4 kırmızı, 4 sarı)