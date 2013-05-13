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Fenerbahçe-Galasaray derbisinde 'Hükümet istifa' tezahüratı!

Seramoni sırasında tekbir getiren Fenerbahçe taraftarları, daha sonra "Hükümet istifa" diye tezahüratta bulundu

13 Mayıs 2013 14:27

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi karşılaşması öncesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen saldırı için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında Kadıköy Şükrü Saracoğlu tribünlerini dolduran yaklaşık 50 bin seyirci "Hükümet istifa" tezahüratında bulundu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünler "Hükümet istifa" diye tezahürat yaptı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1'lik skorla geçtiği maç öncesi futbolcular Hatay'ın reyhanlı ilçesinde meydana gelen saldırıda ölen 46 kişi için saygı duruşunda bulundu.

Seramoni sırasında tekbir getiren Fenerbahçe taraftarları, daha sonra "Hükümet istifa" diye tezahüratta bulundu.

 

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