-''FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI YIKILMADI'' İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral, Fenerbahçe camiasının yaşanan bu süreçten güzel bir şekilde çıkacağını ümit ettiklerini söyledi. Futbolcular Uğur Boral ile Bekir İrtegün, sarı-lacivertli takımın antrenmanı öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Uğur, futbol tarihinde ilk kez, ikinci kez sezon açtıklarını ifade ederek, ''Bunu da görmek varmış kaderimizde. Daha önce güzel bir sezon açılışı yapmıştık, lig ertelendi. Burada karakterli futbolcuların katılımıyla tekrardan zor da olsa güzel bir antrenman ortamı oluşturduk. Fenerbahçe futbol takımı herkesin medyadan takip ettiği gibi yıkılmamıştır, en iyi şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Bunun bütün Fenerbahçe camiası tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz futbolcular olarak en iyi karakteri göstereceğiz. Şu anda mükemmel bir şekilde antrenmanlar devam ediyor'' dedi. Bir basın mensubunun, ''Bu olaylarla ilgili neler düşünüyorsunuz, futbolcular olarak aranızda neler konuşuyorsunuz'' şeklindeki soruyu da Uğur, şöyle yanıtladı: ''Politik konuşmazsak eğer; bizleri etkilemediğini söylemek kesinlikle gerçekçi olmaz. Bu olay Fenerbahçe üzerinden yürüdüğü için, tabii ki etkilendik. Antrenman dışında arkadaşlarla biraraya gelip, 'acaba ne olur' diye değerlendirmeler yapıyoruz. Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu ve Fenerbahçe'nin bu olaydan mükemmel bir şekilde sıyrılabileceğini konuşuyoruz. Herkesin inancı bu yönde. Hocamız, futbolcular ve yöneticiler kenetlenmiş durumdayız. Bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. O yüzden futbolcular olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Herkes bize ne olacağını soruyor, inanın biz de bilmiyoruz. Ortadaki belirsizlik, asıl bizi yaralayan bu. Ne olacağını bilememek bizi üzüyor. Giden oyuncularımız oldu, yapılamayan transferler oldu. Bunlar çok üzücü. Bu olaylar Fenerbahçe'ye büyük yara vermiştir. Ama Fenerbahçe çok büyük camiadır. Tarihin en büyük operasyonu denilen bu operasyonda, insanlar tarihin en büyük kenetlenmelerinden birini görmüştür. Fenerbahçe camiası bu mesajı Türk halkı ve dünyaya göstermiştir. Fenerbahçe camiasının bu korkunç ve kötü süreçten güzel bir şekilde çıkacağını ümit ediyoruz.'' Uğur Boral, Fenerbahçe'nin iki kez şampiyonluğu ucundan kaçırdığının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: ''Bir şeyler oluyorsa neden o zaman olmamıştı? Eğer futbolcular satın alınmış olsalardı, son maçlarda olurdu. Futbolcuların emeğinini karalamak çok basit, ülkemizde daha da basit. Bunlar üzücü senaryolar. Daha önce kaçan şampiyonluklarda çok üzülmüştüm, ancak bu şampiyonlukta çok sevinmiştim. Çünkü şampiyonluğu emeğimizle kazanmıştık. Ben size bir sürü maç sayabilirim, zorluklarla son dakikalarda kazandığımız. İnsanlar bu maçları düşünerek, bu senaryoları bir kez daha gözden geçirsinler.'' -''FUTBOLCUNUN MAÇI SATABİLECEĞİ AKLIM HAYALİM ALMIYOR''- Bir futbolcunun, 90 dakika sahada kalarak bir maçı satabileceğini düşünemediğini ifade eden Uğur, ''Ben bir futbolcunun 10. dakikada, 15. dakikada kırmızı kart görmediği sürece, bir maçı satabileceğini sanmıyorum. Benim aklım hayalim almıyor. Ne yapabilir mesela? Futbolcu sahaya çıktığında futbol oynamak ister. Bu bizim çocukluktan gelen aşkımızdır. Bir futbolcunun sahaya çıktığında maçı satabileceğini düşünemiyorum. Bu ancak 10. dakikada kırmızı kart görmekle olabilir. Ancak bu şekilde maç satılabilir. Hiçbir futbolcu zaten içeride değil, demek ki asparagas haberlerle bazılarının telefonda yanlış konuşmaları, espriyle karışık konuşmaları nedeniyle konuşulan şeylerdir. Gerçekçi bir şey yok, yapılan konuşmalardan dolayı bu senaryo ortaya çıkmıştır. İnşallah inanıyorum ki, Fenerbahçe bu senaryo içinden aklanarak çıkacaktır. Aklandığı zaman da herkes şunu bilsin; Fenerbahçe suçsuzdur'' şeklinde konuştu. Uğur, takımdaki yabancı futbolcuların bu konuda neler düşündüğünün sorulması üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Herkes şu anda iyi bir şekilde devam ediyor. Örneğin, herkes Niang'ın gideceği ile ilgili konuşuyor. Ben onunla konuştum, 'yok böyle bir şey' dedi. Şu an bir belirsizlik var, bu önümüzü görmemizi engelleniyor. Yabancılar bu kaosa alışık değil. Biz Türkiye'de kaosla beslenen insanlarız. Onların ileride olabilecek bazı davranışlarını da yargılamamak gerekir. Şu anda tek gerçek, herkesin tek bir yumruk olduğudur. Kaptan Alex'ten, Güiza'ya kadar yabancılar da hepsi bir kenetlenme içinde. Belirsizlik sona erdiğinde, yabancılar da biz de çok rahatlayacağız. Bu olay bizi tek yumruk haline getirdi, inşallah bir yumruk halinde devam edeceğiz.'' -''EMRE'YE TEPKİ GÖSTERİLMESİ SAÇMALIK''- Takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na, Estonya maçında bazı taraftarların tepki göstermesiyle ilgili yorumda da bulunan Uğur, bunu talihsizlik olarak değerlendirerek, ''O yuhalayanların futbolseverler olmadığını düşünmüyorum. O zaman milli maç Fenerbahçe'nin stadında oynandığı zaman Galatasaraylı futbolcular gelmesin. Beşiktaş'ın stadında oynandığında, ikisi de gitmesin. Böyle bir saçmalık olamaz. İnanamıyorum bu yaşananlara. İnsanlar milli takım kaptanını yuhalıyorlar, inanın çok kahroldum. Beni Emre maça çağırdı gidemedim, yaşanan olaylardan dolayı. Ligler ertelendi, bizler futbolu çok özledik, açlık çekiyoruz. İnsanlar da o halde olmasına rağmen, hala köstek oluyorlar. Bunu bilinçli olarak yapıyorlar, bu insanları kınıyorum. Bunların statlarda yeri yok. İnşallah tespit edilirler ve bir daha statlara gelemezler'' diye konuştu.