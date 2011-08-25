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Spor

Fenerbahçe, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvurdu

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sarı-lacivertli takımı Şampiyonlar Ligi'nden...

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sarı-lacivertli takımı Şampiyonlar Ligi'nden men etmesiyle ilgili olarak Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Fenerbahçe Kulübü Avukatı Haluk Burcuoğlu, Tahkim Kurulu'na girerken yaptığı kısa açıklamada, her türlü savunma haklarını kullanacaklarını belirterek, "Ortada hukukla alakası olmayan bir karar var. Biz Federasyonu özerk sanıyorduk, fakat değilmiş. Oradan (UEFA) uyduruk yaratılmış bir bildirime dayanarak karar veriliyor. TFF'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men etme yetkisi yoktur. Bir hukukçu olduğum için utanıyorum. Daha ne söyleyeyim. Biz gereken her yere gideceğiz" dedi.

Tahkim Kurulu'nun acil olarak toplanarak 2 saat içinde başvuruyu değerlendireceği öğrenildi.


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