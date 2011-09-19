‘Fenerbahçe forma satışında rekor kırdı’

T24 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde zor günler geçiren Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulunun aldığı önlemler ve taraftarının desteğiyle ayakta dururken, sponsorlarından da büyük destek görüyor.



Yaşanan sıkıntılı süreçte sponsor firmaların yaklaşımıyla ilgili değerlendirme yapan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Abdullah Kiğılı, bütün sponsorlarının kulübe desteğinin sürdüğünü kaydetti.



Sponsor desteğinin arttığını belirten Kiğılı, “Hiçbir sponsorumuz vazgeçmiş değil. Bütün sponsorlarımızın desteği sürüyor. En ufak bir şey yok. Hatta daha fazlasını vermek üzere harekete geçen sponsorlarımız var. Dolayısıyla bu süreci, yönetim kurulu olarak yaptığımız çalışmalarla, sponsorlarımızın ve taraftarlarımızın desteğiyle en iyi şekilde aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



Avea, Ülker, Türk Telekom, Adidas, Aras Kargo, DenizBank, Doğuş Otomotiv, Kiğılı, Vakıfbank, Acıbadem ve Bilyoner.com, sarı-lacivertli ekibin sponsorları arasında bulunuyor.



Sarı-lacivertli kulüpte yeni sponsorluk anlaşmaları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Abdullah Kiğılı, şampiyon olarak tamamladıkları geçen sezonun ardından, kulübün lisanslı ürünlerini satan Fenerium mağazalarında satış patlaması yaptıklarını ifade ederken, taraftarın aynı ilgiyi 3 Temmuz'da başlatılan soruşturma sürecinden sonra da gösterdiğini kaydetti.



“Bu süreçte gördük ki hiçbir kulübün taraftarı Fenerbahçe taraftarı gibi duyarlı değil” diyen Kiğılı, 2010-2011 sezonunun sona ermesinin ardından geçen süreyi ikiye ayırmak gerektiğini belirterek şunları söyledi:



“Şampiyonluğumuzu ilan ettikten sonra geçen 40 günlük süreçte Fenerium mağazalarımız müthiş bir satış patlaması yaptı. Forma satışımız geçen sene 260 binin üzerinde gerçekleşmişti. Tişört satışlarımız da çok iyi gitti. 50 binin üzerinde satış oldu.



3 Temmuz'dan sonraki süreçte de gördük ki, taraftarlarımız kulübüne sahip çıkıyor. Taraftarlarımız ihtiyacı olmasa bile bütün aile fertleriyle alışverişe geldi. Feneriumlarda rekorlar kırdık. Tabi bu süreçte taraftarlarımıza kolaylık olması için indirimler yaptık. Yeni formalarımızı çıkarttık. Şimdiye kadar 75 bin yeni forma satışı yaptık. Henüz kendi sahamızda taraftarın da olduğu bir maç oynamamış olmamıza rağmen bu sayıya ulaştık. Taraftar kart ayımız 300 bine ulaştı.”





Bayan voleybol takımı Acıbadem'den ayrıldı



Fenerbahçe Kulübü, yaşanan bu sıkıntılı dönemde, bayan voleybol takımının ana sponsoru olan Acıbadem Sağlık Grubu ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan men eden kararının ardından yaptığı açıklamada, federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Acıbadem ile yeni sezon için sponsorluk anlaşmasının yenilenmemesi kararı alındığını duyurmuştu.





Devler ligi zararı 25 milyon avro



Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilmesinin ardından, Fenerbahçe Sportif Hizmetler A.Ş.'nin borsaya yaptığı bildirimde, 01.06.2011-31.05.2012 dönem gelirlerindeki kaybın, performans primleri hariç yaklaşık 25 milyon avro civarında olmasının beklendiğini duyurulmuştu.







