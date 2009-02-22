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Spor

Fenerbahçe fırsat tepti

Turkcell Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, başkentte Gençlerbirliği'ne konuk oldu

22 Şubat 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, başkentte Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Başkent temsilcisi 14. dakikada Jedinak'ın bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanmasını bildi.

Geçen hafta sahasında Hacettepespor'u 7-0 yenerek taraftarlarının yüzünü güldüren Fenerbahçe, başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği karşısında yenilgiden kurtulamayarak, hayal kırklığı yarattı.

Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı, Trabzonspor'un sahasında puan kaybettiği haftada Fenerbahçe altın değerinde 3 puanı Ankara'da bırakarak, önemli de bir fırsatı elinin tersiyle itmiş oldu. Fenerbahçe böylece ikinci yarıda oynadığı 5. maçta 10. puanını kaybetti.

Şampiyon kim olur?

Maçtan notlar: Gençlerbirliği-Fenerbahçe


Gençlerbirliği baştan sona kadar Fenerbahçe'ye oranla daha iyi bir futbol sergilerken, 14. dakikada Jedinak'ın serbest vuruştan attığı gol Başkent temsilcisine 3 puanını getirdi.

Gençlerbirliği özelikle ikinci yarıda savunmasında derin boşluklar veren Fenerbahçe önünde birçok net gol pozisyonundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 37 puanda kalırken, Gençlerbilriği puanını 24'e yükseltti.


GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - FENERBAHÇE: 0

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yunus Yıldırım, Adil Sinem, Volkan Narinç
Gençlerbirliği: Isailoviç, Hakan, Koray, İlhan, Momha, Burhan, Cem Can, Jedinak, Soner, Mustafa, Djite
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Önder, Lugano, Roberto Carlos, Deivid, Deniz, Emre, Uğur, Alex, Semih
Gol: Dk. 14 Jedinak (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 42 Lugano (Fenerbahçe)


MAÇTAN DAKİKALAR

Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Roberto Carlos'un sol taraftan altıpas içine gönderdiği topa Alex dokundu. Koray'ın ayağından seken meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı.

14. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest atışı kullanan Jedinak'ın şutunda Deivid'den seken top kaleci Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada Roberto Carlos'un soldan yaptığı ortada, kaleci Isailoviç'in boşa çıkmasına karşın, Semih topa dokunamayınca, takımını bir golden etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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