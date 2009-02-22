Fenerbahçe fırsat tepti

Şampiyon kim olur?

Maçtan notlar: Gençlerbirliği-Fenerbahçe

MAÇTAN DAKİKALAR

Geçen hafta sahasında Hacettepespor'u 7-0 yenerek taraftarlarının yüzünü güldüren Fenerbahçe, başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği karşısında yenilgiden kurtulamayarak, hayal kırklığı yarattı.Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı, Trabzonspor'un sahasında puan kaybettiği haftada Fenerbahçe altın değerinde 3 puanı Ankara'da bırakarak, önemli de bir fırsatı elinin tersiyle itmiş oldu. Fenerbahçe böylece ikinci yarıda oynadığı 5. maçta 10. puanını kaybetti.Gençlerbirliği baştan sona kadar Fenerbahçe'ye oranla daha iyi bir futbol sergilerken, 14. dakikada Jedinak'ın serbest vuruştan attığı gol Başkent temsilcisine 3 puanını getirdi.Gençlerbirliği özelikle ikinci yarıda savunmasında derin boşluklar veren Fenerbahçe önünde birçok net gol pozisyonundan yararlanamadı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 37 puanda kalırken, Gençlerbilriği puanını 24'e yükseltti.19 MayısYunus Yıldırım, Adil Sinem, Volkan NarinçIsailoviç, Hakan, Koray, İlhan, Momha, Burhan, Cem Can, Jedinak, Soner, Mustafa, DjiteVolkan Demirel, Gökhan Gönül, Önder, Lugano, Roberto Carlos, Deivid, Deniz, Emre, Uğur, Alex, SemihDk. 14 Jedinak (Gençlerbirliği)Dk. 42 Lugano (Fenerbahçe)Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.9. dakikada Roberto Carlos'un sol taraftan altıpas içine gönderdiği topa Alex dokundu. Koray'ın ayağından seken meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı.14. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest atışı kullanan Jedinak'ın şutunda Deivid'den seken top kaleci Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.24. dakikada Roberto Carlos'un soldan yaptığı ortada, kaleci Isailoviç'in boşa çıkmasına karşın, Semih topa dokunamayınca, takımını bir golden etti.Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.