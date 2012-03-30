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Spor

Fenerbahçe finali avuçlarından kaçırdı!

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlarken, Rivas Ecopolis ise adını finale yazdırdı

30 Mart 2012 23:50

İstanbul’da devam eden Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Sekizli Finali A Grubu 3. ve son maçında İspanya’nın Rivas Ecopolis takımına 74-70 yenilen Fenerbahçe, final oynama şansını kaybetti.

 
Rivas Ecopolis, 1 Nisan Pazar günü finalde bir başka İspanyol takımı Ros Casares ile karşılaşacak.
 
Maça iyi başlayan Rivas Ecopolis, ilk dakikalarda tutuk bir mücadele sergileyen Fenerbahçe karşısında 5. dakikada 10-4 öne geçti. Fenerbahçe, McCoughtry ve Matovic’in bireysel çabasıyla oyuna dönmeye çalışırken, pota altında Carson ve Pirsic, dış atışlarda da Aguilar ile skor üreten İspanyol temsilcisi, periyodu 22-15 üstün geçti.
 
İkinci periyotta savunmasında sıkıntı yaşayan ve yaptığı hücumları da istediği kullanamayan Fenerbahçe karşısında etkili mücadelesini sürdüren Rivas Ecopolis, 17. dakikada 36-27 üstünlüğünü sürdürdü. Özellikle hücumda çok top kaybı yapan sarı-lacivertli takım, periyodun son bölümünde Tamane ile boyalı alanda başarılı bir oyun ortaya koyarken, İspanyol ekibi ilk yarıyı da 42-37 önde tamamladı.
 
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında dış atışlarda çok kötü bir performans sergiledi. Sarı-lacivertli takım, ilk yarıda dışardan sadece 3 şut kullanırken, bunlarda da isabet sağlayamadı. Rivas Ecopolis ise ilk yarıda dış atışlardan 12 sayı (7/4) çıkarmayı bildi.
 
Karşılaşmanın ikinci yarısına Carson ve Jones’un basketleriyle 7-0’lık seri ile başlayan Rivas Ecopolis, 22. dakikada farkı 12 sayıya (37-49) çıkardı. Rakibinin etkili savunması karşısında skor bulmakta zorlanan Fenerbahçe, uzun oyuncularına rağmen, savunmasında da Jones’u durdurmayı başaramadı. İspanyol ekibi Jones’un üst düzey mücadelesiyle periyodun bitimine 1 dakika kala farkı 14 sayıya (44-58) kadar çıkardı ve son çeyreğe de 58-46 önde girdi.
 
Son periyoda tempolu başlayan Fenerbahçe, McCoughtry ve Babkina ile bulduğu basketlerle 36. dakikada farkı 9 sayıya (57-66) çekti. Taraftarının desteğini arkasına aldığı bu dakikalarda baskılı mücadelesiyle savunmada rakibinin dengesini bozan sarı-lacivertli takım, Tamane ve Babkina ile skor ürütmeye devam ederek, 37. dakikada farkı 5 sayıya (63-68) indirdi. Fenerbahçe’nin iyi bir geri dönüş yaptığı ve son anları çekişmeli geçen karşılaşmada son dakikaya 71-67 Rivas Ecopolis’in üstünlüğüyle girildi.
 
Maçta bitime 46 saniye kala Fenerbahçe, Birsel’in 3 sayılık basketiyle farkı 1 sayıya (70-71) indirirken, İspanyol ekibi, 31 saniye kala Aguilar’ın serbest atıştan çıkardığı sayı ile skoru 70-72 yaptı. Daha sonra Fenerbahçe’nin hücumunda Birsel’in Matovic’e verdiği pasta araya giren Cruz, hızla çıktığı hücumdan basket çıkartarak, takımını 74-70 öne geçirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.
 

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