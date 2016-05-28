Fenerbahçe finale yaklaştı: 80-55

Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 80-55 mağlup etti. Ülker Sports Arena’da oynanan karşılaşmada ilk maçta rakibini 93-79 yenen Fenerbahçe seride durumu 2-0'a getirdi.

İlk 5'ler

Fenerbahçe: Bobby Dixon, Bogdanovic, Datome, Vesely, Ekpe Udoh

Galatasaray: McCollum, Micov, Sinan, Lasme, Davis

Oyuna iyi başlayan taraf Galatasaray olsa da sarı-lacivertli takım, Bobby Dixon’ın üst üste basketleriyle öne geçerek farkı açmaya başladı.



İlk çeyreği 19-16 önde bitirse de Galatasaray, diğer üç çeyrekte Fenerbahçe hakimiyeti vardı. Dixon 19, Bogdan Bogdanovic 17 sayıyla takımı sırtladılar.



Galatasaray’da Vladimir Mivoc 13 sayı ile çift hanelere ulaşan tek oyuncu oldu.