Fenerbahçe finale çok yakın



Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray’ı sahasında 82-72 yendi. Normal sezonda oynanan iki maçı da kazandığı için seriye 1-0 önde başlayan sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0’a getirdi.





Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırladı.



Ev sahibi Fenerbahçe, Powell ve Ajavon’un skorer oyunuyla sahadan 82-72’lik skorla galip ayrıldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Augustus ve Young’ın sayılarıyla ilk 3.5 dakikayı 7-3 önde geçen konuk takım, Işıl Alben ve Braxton’ın da skora katkı yapmasıyla farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği sarı-kırmızılılar 23-13 üstün kapattı.



İkinci çeyreğe de Augustus’un basketiyle başlayan Galatasaray, Powell’ın basketlerine engel olamayınca sarı-lacivertliler skoru 27-22’ye getirerek farkı 5 sayıya kadar indirdi.



Ajavon’un son bölümde üst üste kaydettiği iki 3 sayılık basketle yeniden 10 sayının üzerine çıkan farkı eriten Fenerbahçe soyunma odasına 42-37 geride gitti.



İkinci devreye üst üste basketlerle başlayan Fenerbahçe, skora 42-42 eşitlik getirdi. Ajavon’un 3 sayılık basketiyle 47-44 öne geçen ev sahibi takım, Işıl Alben’i durduramadı ve sarı-kırmızılı takım öne geçti ve farkı da 5 sayıya kadar çıkardı.



Powell-Ajavon ikilisi ile sayılar bulmaya devam eden Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin son 3 dakikasına 56-52 önde girdi ve çeyreği de 63-54 önde kapattı.



Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Şaziye’nin sayılarıyla Galatasaray skoru 65-62’ye gerirerek farkı 3 sayıya kadar indirdi. Son 2 dakikaya 74-69 önde giren sarı-lacivertliler, kalan sürede oyunu kontrol etti ve sahadan 82-72 galip ayrılarak seride durumu 2-0’a getirdi.



Ev sahibi takımda Ajavon 19 sayı - 4 asistle yıldızlaşırken, Powell da 16 sayı - 3 ribauntla katkı yaptı.



Galatasaray'da ise, Sophia Young'un 21 sayı - 12 ribauntlu ile Augustus'un 16 sayı - 5 ribaunt - 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.



FENERBAHÇE: 82 - GALATASARAY: 72

Salon: Kadıköy Caferağa

Hakemler: Murat Biricik, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe: Esmeral 11, Ajavon 19, Smith 6, Sutton-Brown 14, Nevriye 12, Nevlin 2, Birsel 2, Powell 16

Galatasaray: Işıl 11, Tuğba 5, Augustus 16, Kress, Young 21, Braxton 9, Şaziye 8, Yasemin 2

1. Periyot: 13-23

Devre: 42-37 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 63-54



