Fenerbahçe finalde

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Işıl Alben sakatlandı

Karşılıklı basketlerle başlayan ve iki takımın da hızlı hücumlarla sayı bulduğu karşılaşmada, 5. dakikaya 9-9 berabere girildi. Galatasaray, dış atışlarda Işıl ile sayı üretirken, sarı-lacivertli takım rakibine Ajavon ile karşılık verdi. 7. dakika 14-14 berabere geçilirken, rakibinin savunmada verdiği açıkları Augustus ve Işıl ile iyi değerlendiren Galatasaray, 10. dakikada 25-18 öne geçti ve ilk periyottan 25-20 üstün ayrıldı.2. periyoda çok iyi başlayan Galatasaray, pota altında Braxton, dış atışlarda da Işıl ve Young'ın basketleriyle 8-2'lik bir seri yakalayarak, 12. dakikada skoru 32-22 yaptı. Fenerbahçe, çıktığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyip, top kayıpları da yapınca, sarı-kırmızılı takım, Young ile peşpeşe basketler bularak 14. dakikada skoru 36-24'e taşıdı. Konuk takım, Ajavon ve Nevriye ile kaydettiği basketlerle farkı kapatmaya çalışırken, Galatasaray, Augustus'un etkili performansıyla skor üreterek, devreyi 42-35 önde tamamladı.İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, 26. dakikada Nevriye'nin serbest atıştan kazandırdığı sayıyla farkı 2'ye (46-44) indirdi. Işıl'ın 16. dakikada sakatlanarak maça devam edemediği karşılaşmada, oyun kurmakta zorlanan Galatasaray, birçok dış atıştan da eli boş döndü. Sarı-kırmızılılar, Augustus ve Braxton ile bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdürmeye çalışırken, konuk ekip, dış atışlarda etkili olarak 29. dakikada farkı 1 sayıya (53-52) indirdi. Galatasaray, son dakikada Kress ile kazandığı sayılarla son çeyreğe 55-52 önde girdi.Son periyoda Smith'in 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, 31. dakikada skoru 55-55 eşitledi. Sarı-lacivertli takım, hücumda etkisiz kalan rakibi karşısında yine Smith'in basketiyle 34. dakikada 58-57 öne geçti. Konuk takım, organize hücumlar sonucu bulduğu sayılarla 36. dakikada farkı 4 sayıya (63-59) çıkarırken, Galatasaray, Augustus ile 5-0'lık bir seri yakalayarak 37. dakikada 64-63'lük skorla üstünlüğü geri aldı. İki takımın da sert savunma yaparak birbirini durdurmaya çalıştığı karşılaşmanın son dakikasına, Smith'in serbest atıştan kazandırdığı sayılarla Fenerbahçe 65-64 önde girdi. Karşılaşmanın bitimine 22 saniye kala yine Smiht ile serbest atıştan 2 sayı daha bulan sarı-lacivertliler skoru 67-64 yaptı. Galatasaray, bitime 8 saniye kala Esra ile kullandığı dış atıştan yararlanamayınca, Fenerbahçe, bitime 6 saniye kala Nevriye'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla 68-64 öne geçti. Galatasaray, son hücumundan eli boş dönünce, Fenerbahçe karşılaşmadan 68-64 galip ayrılarak, adını finale yazdırdı.Son 3 yılın şampiyonu Fenerbahçe, play-off finalinde Mersin Büyükşehir Belediyesi-Samsun Basketbol Kulübü arasındaki serinin galibiyle karşılaşacak.Fenerbahçe, Teknosa Türkiye Kupası'nda da ezeli rakibini yenerek kupaya uzanama başarısı gösterirken, FIBA Avrupa Bayanlar Kupası'nı kazanarak tarihi bir zafere imza atan Galatasaray ise bu sezon hem ligde hem de kupada istediğine ulaşamadı.Galatasaray'ın dış atışlarda gösterdiği kötü performans yenilmesinde büyük rol oynadı. Sarı-kırmızılı takım, kullandığı 22 atıştan yalnızca 5'ni baskete çevirebildi. Esra, kullandığı 7 atıştan hiçbirini potaya isabet ettiremedi. Fenerbahçe ise yaptığı 18 dış atıştan 8'ini baskete çevirdi.Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Işıl Alben, sakatlanarak karşılaşmayı sürdüremedi.Karşılaşmanın 16. dakikada çıktığı savunma ribaundunda takım arkadaşı Yasemin ile çarpışan Işıl, sol dizinden sakatlandı. Acı içinde kenara alınan Işıl'a ilk müdahale burada yapılırken, daha sonra MR'ının çekilmesi için hastaneye götürüldü.Oynadığı 16 dakikada 13 sayı, 4 ribaunt ile oynayan Işıl'ın kalan sürede takımda yer almaması, Galatasaray'ı zor durumda bıraktı.Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dedehayır ile Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy da izlerlerken, salonunu büyük bölümünü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla destek oldular.Taraftarlar, elenen takımlarını maçtan sonra tribünlere çağırarak, sevgi gösterilerinde bulundu.Sarı-kırmılızılı taraftarların Fenerbahçeli oyunculara yönelik küfürlü tezahüratları nedeniyle hakemler, karşılaşmayı durdurarak 1 kez anons yaptırdı.Taraftarlar, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon sırasında bir emniyet amirinin şehit olması ve bir vatandaşın yaşamını yitirmesi nedeniyle, "Emniyetin başı sağolsun", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İstanbul çevik kuvvet" biçiminde tezahüratlarda bulundular.Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Erşan Kartal xx, Ersan Ergüler xxGalatasaray: Işıl xxx 13, Tuğba x, Augustus xxx 21, Young xxx 16, Kress x 5, Braxton xx 9, Esra x, Şaziye x, Yasemin xFenerbahçe: Birsel x 2, Smith xxx 16, Ajavon xxx 20, Nevriye xxx 10, Sutton Brown xx 6, Esmeral x 5, Powell x 5, Nevin x 41. Periyot: 25-20Devre: 42-35 (Galatasaray lehine)3. Periyot: 55-52Beş Faulle Çıkan: Tuğba 39.54 (Galatasaray)