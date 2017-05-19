Fenerbahçe, final için sahaya çıkıyor

THY Euroleague normal sezonunda Real Madrid ile oynanan iki karşılaşmadan bir galibiyet bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, final-four’da İspanyol ekibini devirerek, pazar günkü final için yerini ayırtmak istiyor. THY Euroleague Final-Four maçlarının İstanbul’da oynanmasıyla taraftar desteğinden faydalanmak isteyen sarı-lacivertliler, THY Euroleague şampiyonluğuna göz kırpıyor.



THY Euroleague maçlarını şifresiz yayınlayacak



THY Euroleague Final-Four maçları öncesi yayıncı kuruluştan sürpriz bir açıklama geldi. THY Euroleague Final-Four maçları öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports, tüm maçların canlı yayınlanacağını açıkladı.

Fenerbahçe Real Madrid maçı 19 Mayıs Cuma akşamı saat 21.30’da başlayacak. Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. İsmail Şenol, sosyal medya hesabındna yaptığı duyuruda, Spor Paketi olmaksızın tüm Digiturk üyelerinin maçları ücretsiz izleyebileceğini aktardı.

2014-2015'te yarı finalde elendi



Real Madrid ile final için mücadele edecek Fenerbahçe, rakibi ile 2014-2015 sezonunda Euroleague'de yine yarı finalde eşleşmişti. İspanyol ekibine 96-87 mağlup olan sarı-lacivertliler, üçüncülük maçında da CSKA Moskova'ya 86-80 mağlup olarak turnuvayı dördüncü tamamlamıştı. Real Madrid ise bu sezonda finalde Olympiakos'u 78-59 ile geçerek kupaya uzanan taraf olmuştu.

Geçtiğimiz sezon çeyrek finalde yenilmedi



Fenerbahçe ile Real Madrid geçtiğimiz sezon Euroleague'de çeyrek final serisinde eşleşmiş ve sarı-lacivertliler 3 maçta 3 galibiyet alarak adını final-four'a yazdırmıştı. Geçen sezon çeyrek finalde ilk maçı evinde 75-69 kazanan Fenerbahçe, ikinci maçta yine evinde rakibini 100-78 mağlup etti. Serinin 3. maçına İspanya'da çıkan sarı-lacivertliler Madrid'i bu kez 75-63 mağlup etmiş ve seriyi 3-0 yaparak adını final-four'a yazdırmıştı.

Fenerbahçe Final-Four'a abone



Sarı-lacivertli takım son üç sezonda Euroleague'de final-four'a kalma başarısı gösterirken, geçtiğimiz sezonu ise bu dev organizasyonda final oynayarak kapattı. 2014-2015 sezonunda final-four'da Real Madrid'e ilk maçta elenen sarı-lacivertli takım, turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon yine Obradovic yönetiminde müthiş bir performans gösteren Fenerbahçe, yarı finalde uzatmalara giden maçta Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup etmiş ve finale adını yazdırmıştı. Finalde Rus devi CSKA Moskova ile eşleşen sarı-lacivertli takım rakibine yine uzatmalara giden maçta 101-96 mağlup olarak kupayı avuçlarının içinden kaçırmıştı.

Hedef İstanbul'da kupayı kaldırmak



Son 3 sezonda final-four'a kalma başarısı gösteren, geçtiğimiz sezonun finalisti Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde kupaya uzanmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip kupa yolunda ilk sınavına yarın akşam 21.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid karşısında çıkacak. Fenerbahçe, Real Madrid engelini aşması durumunda CSKA Moskova - Olympiakos karşılaşmasının galibi ile pazar günü kupa için kozlarını paylaşacak.