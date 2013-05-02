Fenerbahçe final için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam Benfica ile karşı karşıya gelecek.



Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Benfica ile deplasmanda karşılaşacak. 22:05'te başlayacak zorlu mücadele, STAR TV ve ntvmsnbc'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe turu geçerse, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacak. Her türlü galibiyet ve beraberlik ile rakibine gol attığı tek farklı yenilgiler temsilcimizi finale taşıyacak.



Maç öncesi son antreman



Fenerbahçe, tarihi Benfica mücadelesi için son antrenmanını, maçın oynanacağı Luz Stadı'nda gerçekleştirdi. Aykut Kocaman, antrenman öncesi sahada oyuncuları ile bir toplantı yaptı.

Kocaman oyuncularına hitaben "Avrupa'da olayı buraya kadar getirdiniz. Hepinize teşekkürler ama bundan sonrasını da getirmek zorundayız. Kendiniz, kariyeriniz, aileniz, Fenerbahçe camiası ve özellilke takım arkadaşınız Kuyt için çıkıp kazanmalıyız. Çünkü Kuyt'ın hayali ülkesine oynanacak bu finalde sahada olmak. Onun için elimizden geleni yapmalıyız. Bunu başaracak gücümüz olduğunu kanıtladık. Bir kez daha başarabileceğimizi göstermeliyiz" dedi.

Kocaman'ın bu sözleri Hollandalı oyuncu Kuyt'ı duygulandırdı. Takım arkadaşları da tek tek Kuyt'a sarılarak final için söz verdiler. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Kocaman, taktik çalışma yaptırdı. Kocaman'ın cezalı Mehmet Topal ve sakat Meireles'in yerlerine savunmanın önünde Selçuk ve Cristian Baroni'ye görev vermesi bekleniyor. Geriye çekilecek Baroni'nin yerine Salih'i sahaya sürecek kocaman, Sow'u da cezalı Webo'nun yerine forvette görevlendirecek. Sow'dan boşalacak sol kanatta ise cezası biten Caner mücadele edecek.

Lizbon'daki Luz Stadı'nda Türkiye saati ile 22.05'te başlayacak Benfica-Fenerbahçe mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan Stephane Laurent Lannoy yönetecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Egemen, Yobo, Ziegler, Selçuk, Baroni, Kuyt, Salih, Caner, Sow

Benfica'nin muhtemel 11'i: Artur, Maxi, Luisao, Garay, Melgarejo, Salvio, Matic, Enzo Perez, Gaitan, Cardozo, Lima